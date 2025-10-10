Re: Минимальную зарплату в Казахстане будут рассчитывать...

Отправлено: - 22:21

Да уж! Все станем богатыми и ничего производить не будем, а МЗП будем учитывать как при коммунизме: Кто не работает, тот ест, пьет и его еще лечат за счет гос-ва! Даже никуда не надо уезжать: Дармоедам праздник и зарплата по потребностям!