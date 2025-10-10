Re: Казахстанцы просят сделать 31 декабря выходным днем

В прошлом году 31 на 1 я впервые не сидел за праздничным столом в кругу друзей. Причина, друг умер, похоронили осенью. С которым семьями дружили, фестивалили. Рыбылки итд.



15 лет вместе.



И нет желания в этом году праздновать. И потому пофиг уже стало на новый год.



Уверен что такого друга у меня уже не будет. Это был классный мужик. Гитара, рыбалка, шашлык он всем руководил и делал это на высшем уровне. Я был у него дома как у себя.