Re: «А если бы я умер?» - Избитый хирург Антон Кистанов...

Отправлено: - 21:50

Действительно, потерпевший изначально проявил жалостливую позицию к ударившему его пациенту! Кроме того свидетельскими показаниями установлено, что подсудимый умышленно ударил в лицо, сидящего перед ним потерпевшего, исполнявшего прием больных, что означает, что суду необходимо по УК, Нормативным постановлениям ВС РК всегда учитывать форму вины, вид умысла, мотивы и цель, способ, обстановку и стадию совершения уголовного правонарушения, тяжесть наступивших последствий! Свои выводы органы, ведущие уголовный процесс, в том числе и суд, должны мотивировать в процессуальных документах (обвинительном акте, приговоре) с приведением допустимых, относимых и достоверных доказательств! Здесь явно видно, что поведение подсудимого является открытым вызовом общественному порядку одним словом "он этого заслужил" и обусловлено желанием виновного противопоставить себя окружающим, находясь в общественном месте, показать свое чувство превосходства перед другими или пренебрежительное отношение к ним, особенно тогда когда потерпевший исполнял свои профессиональные обязанности, профессиональный долг, при этом в суде установлено, что правонарушением потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, следовательно отягчающим уголовную ответственность и наказание признается "причинение уголовным правонарушением тяжких последствий"! Более того, в действиях подсудимого доказательствами установлены признаки уголовного правонарушения"хулиганство", то есть бил человека беспричинно, но следствие не вменило его как преступление по ст.106 УК, поскольку суду не дано право обвинять кого-либо, так как есть гособвинитель и это его право и обязанность! По-моему есть основания вернуться к судебному следствию через апелляцию и обозначить все доказанное в суде первой инстанции, чтобы принять законное и обоснованное решение!