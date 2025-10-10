Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«А если бы я умер?» - Избитый хирург Антон Кистанов прокомментировал финал процесса в суде Костаная
Отправлено: 10.10.25 - 15:03
Сегодня в суде № 2 Костаная был оглашен приговор Аблайхану Саринжепову, который 17 июля на приеме в областной больнице ударил врача Антона Кистанова так, что тот попал в реанимацию и до сих пор по состоянию здоровья не может выйти на работу.
Отправлено: 10.10.25 - 15:03
Врач не должен бояться выполнять свою работу, закон должен это гарантировать.
Отправлено: 10.10.25 - 15:18
По неосторожности в регистратуре карточка из рук на пол упасть может.
Одним ударом отправить взрослого мужика в нокаут - это не неосторожность.это нападение, нанесение тяжких телесных повреждений. Плюс новые ужесточения по фактам нападения на врачей. Что-то тут нечисто. Мохнатая лапа оказалась. Подавать апелляцию, не раздумывая. Закон снова оказался слишком гуманным.
Отправлено: 10.10.25 - 16:23
Так его считай наградили, этого рецидивиста, типа давай дальше продолжай
Отправлено: 10.10.25 - 16:46
а что нет тут фото этого субьекта? Изначально не правильно изменили статью и потом пошло дальше. Ополовинили новую статью, применили срок в СИЗо и на вот тебе свобода. И раньше судам не было ни доверия ни уважения, теперь это все усилилось.
Отправлено: 10.10.25 - 16:56
Цитата:
Не сам закон. а несколько человек, которые его вертеть могут, как хотят.
vofkakst:
Закон снова оказался слишком гуманным.
Не сам закон. а несколько человек, которые его вертеть могут, как хотят.
Отправлено: 10.10.25 - 17:09
Просто изначально врач начал сопли жувать. То Вася то не Вася. Нос повесил,.
Запомните все мрази в этом мире пользуются слабыми. Давить надо было, душить этого зэка
Отправлено: 10.10.25 - 21:50
Действительно, потерпевший изначально проявил жалостливую позицию к ударившему его пациенту! Кроме того свидетельскими показаниями установлено, что подсудимый умышленно ударил в лицо, сидящего перед ним потерпевшего, исполнявшего прием больных, что означает, что суду необходимо по УК, Нормативным постановлениям ВС РК всегда учитывать форму вины, вид умысла, мотивы и цель, способ, обстановку и стадию совершения уголовного правонарушения, тяжесть наступивших последствий! Свои выводы органы, ведущие уголовный процесс, в том числе и суд, должны мотивировать в процессуальных документах (обвинительном акте, приговоре) с приведением допустимых, относимых и достоверных доказательств! Здесь явно видно, что поведение подсудимого является открытым вызовом общественному порядку одним словом "он этого заслужил" и обусловлено желанием виновного противопоставить себя окружающим, находясь в общественном месте, показать свое чувство превосходства перед другими или пренебрежительное отношение к ним, особенно тогда когда потерпевший исполнял свои профессиональные обязанности, профессиональный долг, при этом в суде установлено, что правонарушением потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, следовательно отягчающим уголовную ответственность и наказание признается "причинение уголовным правонарушением тяжких последствий"! Более того, в действиях подсудимого доказательствами установлены признаки уголовного правонарушения"хулиганство", то есть бил человека беспричинно, но следствие не вменило его как преступление по ст.106 УК, поскольку суду не дано право обвинять кого-либо, так как есть гособвинитель и это его право и обязанность! По-моему есть основания вернуться к судебному следствию через апелляцию и обозначить все доказанное в суде первой инстанции, чтобы принять законное и обоснованное решение!
