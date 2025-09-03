НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 604 из 604«1...602603604
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4714
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.09.25 - 20:34
#9046
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО!

По мне так, оригинал лучше. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 03.09.2025 - 21:36]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17007
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.09.25 - 21:35
#9047
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

До свидание лето, до свидание море. От легендарной группы Мумий-тролль.!



Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4714
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.09.25 - 21:40
#9048
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сегодня в принципе - "Я календарь переверну и сного 3-е сентября..." ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 03.09.2025 - 22:41]
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4363
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.25 - 12:37
#9049
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пустеет деревенька...


Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17007
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.10.25 - 21:01
#9050
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Пустеет деревенька

Не-а. Скоро ещё накидаю. Это будет из школьной программы, как я провёл лето) инет тут плохинький. Потом.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4714
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.10.25 - 21:07
#9051
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Пустеет деревенька...

Время идёт, люди уходят, всё меняется. И ничего не изменить и не вернуть.
Хоть сегодня и примадонна не там, где была. Но песни есть песьни.

;-)
Профайл
Страница 604 из 604«1...602603604
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS