//Акимат счел недостоверными сведения о том, что акимат потратил 50 млн тенге на высадку 4 000 деревьев.//и тут же - //- Мы из официальных СМИ узнали, что в парке на окраине Аркалыка высадят 4000 деревьев и сделают беговую дорожку на 2400 метров, - рассказал «НГ» после решения суда Талгат Нурманов. - Там обещали посадить тополь пирамидальный, сосну и клен татарский. Около 50 млн на все должны были потратить.//А почему тогда к официальным СМИ нет вопросов, таже информация? Или двойные стандарты? С ватманом чистым нельзя, в голубой футболке нельзя, распространять информацию из официальных источникоф - нельзя, а что тогда вообще можно?