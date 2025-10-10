Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 17:18
Оно вам надо? Я ничего дельного или полезного и даже просто развлекательного не пишу.
Впрочем возможно вы желаете почти физических страданий от чтения? Тогда рекомендую вашему внимаю ницше. Такой, прямо хардкорный писака был.
Vit:
Отправлено: 10.10.25 - 17:31
Как не проканают?
Не все образованные люди пропаганду распознают и не у всех развито критическое мышление. В реалиях можно встретить образованного человека, но хорошо обработанного пропагандой, который проживая в цивилизованной стране, критикует всех подряд, в том числе и своих союзников. При этом эти граждане уверяет, что не подвержены пропаганде и считают себя грамотными. Видите, как тонко устроен парадокс
Карачун:
Чем лучше и больше у человека образования, тем больше у него критического мышления, чем больше у него критического мышления тем менее эффективна пропаганда, а такая топорная тем паче. Поэтому уж увольте, но тут ваши излюбленные методы сравнения в лоб причины и следствия не "проканают".
Отправлено: 10.10.25 - 17:40
И снова, вы верно говорите, я с вами согласен.
Не совсем понимаю вашего упора на это утверждение. Пропаганда это в сущности вранье, включая и пропаганду здорового образа жизни. Отличается только степенью своей "безобидности". При равнозначных исходных данных "соврать" необразованному человеку легче чем образованному. Что не так-то?
YESNO:
умный « - это не тот, кто зазубрил тексты, формулы, учебники! зто просто ЗНАНИЯ а не Ум!
Отправлено: 10.10.25 - 17:52
Нет, не вижу. За то вижу что и вы не читаете что пишут
Я же прямо указал, что образованный человек в среднем тяжелее поддаётся пропаганде. Я не утверждал что это невозможно. Не говорил что семь верхних образований гарантированно уберегут от "выкопанного черного моря". Я говорю что чем образованнее будет общество или часть, тем меньше в нем будет концентрация "черноморских".
Kairat stayer:
Видите, как тонко устроен парадокс
Отправлено: 10.10.25 - 18:05
Я понял всё в полном объёме, а не поверхностно. Согласен, что в целом образование снижает подверженность пропаганде. Но есть нюансы, выше пример привёл из жизни, про отдельных поуехавщих в цивилизованные страны граждан - отмечается же парадокс (Пример расходится с общепринятым мнением и кажется нелогичным или противоречащим здравому смыслу).
Мораль: В реалиях уровень образования измеряется не количеством дипломов, а способностью граждан отличить факт от выдуманного пропагандистского мифа
Карачун:
Я же прямо указал, что образованный человек в среднем тяжелее поддаётся пропаганде. Я не утверждал что это невозможно. Не говорил что семь верхних образований гарантированно уберегут от "выкопанного черного моря". Я говорю что чем образованнее будет общество или часть, тем меньше в нем будет концентрация "черноморских".
Отправлено: 10.10.25 - 18:07
В общем - мы оба правы
Карачун:
Я же прямо указал, что образованный человек в среднем тяжелее поддаётся пропаганде. Я не утверждал что это невозможно...
Отправлено: 10.10.25 - 18:32
Вы просто так ничего и не поняли. Виталий просто стебался, с выкапыванием чёрного моря.
А в целом прикольно смотреть, как один не понимая в полном смысле, что читает. Примазывается к другим, считающим себя совершенством. С недопустимостью инакомыслия. Типа - моя логика безупречна!
Несут все вместе в итоге такой бред, что расхохочешься!
Просто даже и 10-ой части того не поняв, что максаф сказать хотел. Все просто упёртые- удруженные.
Kairat stayer:
В общем - мы оба правы
Отправлено: 10.10.25 - 18:42
Хех, пытаетесь "перевернуть доску", обвиняя собеседника в том, в чём сами же и запачканы по уши. Можно хохотать до слёз и всё равно остаться в плену собственных иллюзий
Эл-починно:
А в целом прикольно смотреть, как один не понимая в полном смысле, что читает. Примазывается к другим, считающим себя совершенством. С недопустимостью инакомыслия. Типа - моя логика безупречна! Несут все вместе в итоге такой бред, что расхохочешься!
Отправлено: 10.10.25 - 18:45
Ни в коем случае, вам это давно уже удалось!
Kairat stayer:
Хех, пытаетесь "перевернуть доску",
Отправлено: 10.10.25 - 18:47
Значит - мяч в ваших воротах
Эл-починно:
Ни в коем случае, вам это давно уже удалось!
Отправлено: 10.10.25 - 18:49
Всё зависит от перспективы призмы. Если вы так считаете, то так тому и быть.!
Kairat stayer:
Значит - мяч в ваших воротах
Отправлено: 10.10.25 - 18:57
Говоря метафорически, перспектива понятие относительное, да и призма у всех своя. Главное чтобы меньше искажений и мифов было
Эл-починно:
Всё зависит от перспективы призмы. Если вы так считаете, то так тому и быть.!
Отправлено: 10.10.25 - 19:00
Лично я, не собираюсь тут разъяснять кому либо, что такое политическая зрелость. Как отличить провокацию от действия, что такое критическое мышление и прочее. Хотите верьте в вашу личную правоту, логику и исключительность сами. Никто не запрещает!
Kairat stayer:
Отправлено: 10.10.25 - 19:14
Разумеется, никто и не просит, чтобы вы прочитали лекций по политической зрелости. На форуме граждане по большей части - теоретики широкого профиля
Эл-починно:
Лично я, не собираюсь тут разъяснять кому либо, что такое политическая зрелость.
Отправлено: 10.10.25 - 19:21
