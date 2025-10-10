Отправлено: - 17:31

Карачун:

Чем лучше и больше у человека образования, тем больше у него критического мышления, чем больше у него критического мышления тем менее эффективна пропаганда, а такая топорная тем паче. Поэтому уж увольте, но тут ваши излюбленные методы сравнения в лоб причины и следствия не "проканают".

Цитата:Как не проканают?Не все образованные люди пропаганду распознают и не у всех развито критическое мышление. В реалиях можно встретить образованного человека, но хорошо обработанного пропагандой, который проживая в цивилизованной стране, критикует всех подряд, в том числе и своих союзников. При этом эти граждане уверяет, что не подвержены пропаганде и считают себя грамотными. Видите, как тонко устроен парадокс