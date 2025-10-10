НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1885
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 17:18
#9451
Цитата:
Vit:
раза перечитывать.

Оно вам надо? Я ничего дельного или полезного и даже просто развлекательного не пишу.
Впрочем возможно вы желаете почти физических страданий от чтения? Тогда рекомендую вашему внимаю ницше. Такой, прямо хардкорный писака был. :lol:
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7670
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 17:31
#9452
Цитата:
Карачун:
Чем лучше и больше у человека образования, тем больше у него критического мышления, чем больше у него критического мышления тем менее эффективна пропаганда, а такая топорная тем паче. Поэтому уж увольте, но тут ваши излюбленные методы сравнения в лоб причины и следствия не "проканают".


Как не проканают?

Не все образованные люди пропаганду распознают и не у всех развито критическое мышление. В реалиях можно встретить образованного человека, но хорошо обработанного пропагандой, который проживая в цивилизованной стране, критикует всех подряд, в том числе и своих союзников. При этом эти граждане уверяет, что не подвержены пропаганде и считают себя грамотными. Видите, как тонко устроен парадокс :lol: :lol: :lol:
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1885
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 17:40
#9453
Цитата:
YESNO:
умный « - это не тот, кто зазубрил тексты, формулы, учебники! зто просто ЗНАНИЯ а не Ум!

И снова, вы верно говорите, я с вами согласен.
Не совсем понимаю вашего упора на это утверждение. Пропаганда это в сущности вранье, включая и пропаганду здорового образа жизни. Отличается только степенью своей "безобидности". При равнозначных исходных данных "соврать" необразованному человеку легче чем образованному. Что не так-то?
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1885
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 17:52
#9454
Цитата:
Kairat stayer:
Видите, как тонко устроен парадокс

Нет, не вижу. За то вижу что и вы не читаете что пишут :lol:
Я же прямо указал, что образованный человек в среднем тяжелее поддаётся пропаганде. Я не утверждал что это невозможно. Не говорил что семь верхних образований гарантированно уберегут от "выкопанного черного моря". Я говорю что чем образованнее будет общество или часть, тем меньше в нем будет концентрация "черноморских".
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7670
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 18:05
#9455
Цитата:
Карачун:
Я же прямо указал, что образованный человек в среднем тяжелее поддаётся пропаганде. Я не утверждал что это невозможно. Не говорил что семь верхних образований гарантированно уберегут от "выкопанного черного моря". Я говорю что чем образованнее будет общество или часть, тем меньше в нем будет концентрация "черноморских".


Я понял всё в полном объёме, а не поверхностно. Согласен, что в целом образование снижает подверженность пропаганде. Но есть нюансы, выше пример привёл из жизни, про отдельных поуехавщих в цивилизованные страны граждан - отмечается же парадокс (Пример расходится с общепринятым мнением и кажется нелогичным или противоречащим здравому смыслу).

Мораль: В реалиях уровень образования измеряется не количеством дипломов, а способностью граждан отличить факт от выдуманного пропагандистского мифа :lol: :lol: :lol:
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7670
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 18:07
#9456
Цитата:
Карачун:
Я же прямо указал, что образованный человек в среднем тяжелее поддаётся пропаганде. Я не утверждал что это невозможно...


В общем - мы оба правы :-P :-P :-P
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4705
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 18:32
#9457
Цитата:
Kairat stayer:
В общем - мы оба правы

Вы просто так ничего и не поняли. Виталий просто стебался, с выкапыванием чёрного моря.
А в целом прикольно смотреть, как один не понимая в полном смысле, что читает. Примазывается к другим, считающим себя совершенством. С недопустимостью инакомыслия. Типа - моя логика безупречна! :lol: :lol: :lol:
Несут все вместе в итоге такой бред, что расхохочешься!
Просто даже и 10-ой части того не поняв, что максаф сказать хотел. Все просто упёртые- удруженные. 8-)
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7670
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 18:42
#9458
Цитата:
Эл-починно:
А в целом прикольно смотреть, как один не понимая в полном смысле, что читает. Примазывается к другим, считающим себя совершенством. С недопустимостью инакомыслия. Типа - моя логика безупречна! Несут все вместе в итоге такой бред, что расхохочешься!


Хех, пытаетесь "перевернуть доску", обвиняя собеседника в том, в чём сами же и запачканы по уши. Можно хохотать до слёз и всё равно остаться в плену собственных иллюзий :lol: :lol: :lol:
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4705
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 18:45
#9459
Цитата:
Kairat stayer:
Хех, пытаетесь "перевернуть доску",

Ни в коем случае, вам это давно уже удалось! :lol:
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7670
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 18:47
#9460
Цитата:
Эл-починно:
Ни в коем случае, вам это давно уже удалось!


Значит - мяч в ваших воротах :-P :-P :-P
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4705
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 18:49
#9461
Цитата:
Kairat stayer:
Значит - мяч в ваших воротах

Всё зависит от перспективы призмы. Если вы так считаете, то так тому и быть.! 8-)
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7670
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 18:57
#9462
Цитата:
Эл-починно:
Всё зависит от перспективы призмы. Если вы так считаете, то так тому и быть.!


Говоря метафорически, перспектива понятие относительное, да и призма у всех своя. Главное чтобы меньше искажений и мифов было :lol: :lol: :lol:
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4705
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 19:00
#9463
Цитата:
Kairat stayer:

Лично я, не собираюсь тут разъяснять кому либо, что такое политическая зрелость. Как отличить провокацию от действия, что такое критическое мышление и прочее. Хотите верьте в вашу личную правоту, логику и исключительность сами. Никто не запрещает!
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7670
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 19:14
#9464
Цитата:
Эл-починно:
Лично я, не собираюсь тут разъяснять кому либо, что такое политическая зрелость.


Разумеется, никто и не просит, чтобы вы прочитали лекций по политической зрелости. На форуме граждане по большей части - теоретики широкого профиля :lol: :lol: :lol:
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4705
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 19:21
#9465
Американцы всё же поставили Украине томагавки, с подводными лодками!
:lol: :lol:
