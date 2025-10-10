НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Россия отменила миграционные ограничения для казахстанских водителей
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52713
Россия отменила миграционные ограничения для казахстанских водителей
Отправлено: 10.10.25 - 16:29
В начале октября РФ начала применять правило "90 дней пребывания" к водителям из стран ЕАЭС. Водители из Казахстана, занятые в международных перевозках, больше не подпадают под это ограничение. Об этом сообщил депутат мажилиса Болатбек Нажметдинулы.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17005
Re: Россия отменила миграционные ограничения для казахстанских...
Отправлено: 10.10.25 - 16:29
#1
Цитата:
Он также подчеркнул, что международные водители – это не просто шофёры, а элита профессии.

Рахмет)
Буду теперь за вас голосовать.

А то фигня какая то тем можно а нам незя.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17005
Re: Россия отменила миграционные ограничения для казахстанских...
Отправлено: 10.10.25 - 16:50
#2
Цитата:
документы каждой страны и нередко владеют иностранными языками

Я по польски шпарю как поляки Немогут)
Мне их язык даётся легко.)
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17005
Re: Россия отменила миграционные ограничения для казахстанских...
Отправлено: 10.10.25 - 17:23
#3
Цитата:
и нередко владеют иностранными языками.

По польски курва, это означает с добрым утром люди)
Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
131
Россия отменила миграционные ограничения для казахстанских водителей
Отправлено: 10.10.25 - 18:36
#4
услышали Вас
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17005
Re: Россия отменила миграционные ограничения для казахстанских...
Отправлено: 10.10.25 - 19:03
#5
Цитата:
Это профессиональный слой, которого нельзя терять", – отметил депутат.


Я об этом с карачуновым обсуждали в другой ветки про это. Беларуссы заходят на наш рынок. И забирают наших мужиков.
Я все понимаю сегодня заработать а завтра вас всех выгонят. Им мы не нужны. Используют и досвидос.
