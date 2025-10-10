НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Y
§ YESNO
22.05.12
1796
Отправлено: 10.10.25 - 11:43
#9436
Цитата:
Kairat stayer:
Как теперь не веселиться Не грустить от разных бед...

дядю Ваню может поменять на Акына с домброй /
Kairat stayer
§ Kairat stayer
28.05.18
7663
Отправлено: 10.10.25 - 12:57
#9437
Цитата:
YESNO:
дядю Ваню может поменять на Акына с домброй /


Это образно (Написанное передает смысл через образы, а не напрямую, используя картину, герой поёт частушку), все персонажи вымышленные, можно: В гостях у дяди Мыркымбая, Мыколы или чередовать :lol: :lol: :lol:
Kairat stayer
§ Kairat stayer
28.05.18
7663
Отправлено: 10.10.25 - 13:27
#9438
Цитата:
Kairat stayer:
Это образно (Написанное передает смысл через образы, а не напрямую, используя картину, герой поёт частушку), все персонажи вымышленные, можно: В гостях у дяди Мыркымбая, Мыколы или чередовать


Vit
§ Vit
09.02.12
17002
Отправлено: 10.10.25 - 13:41
#9439
Цитата:
Kairat stayer:
мыркымбай это потомок Миколы. А Микола лично чёрное море копал С братьями зеленгнидой двоюродной сестры Марикджана. Там вобщем сложное древо.
Kairat stayer
§ Kairat stayer
28.05.18
7663
Отправлено: 10.10.25 - 13:50
#9440
Цитата:
Vit:
мыркымбай это потомок Миколы...


У меня всё образно, все герои вымышленные, которые проживают тоже образно - в степи :-P :-P :-P
Kairat stayer
§ Kairat stayer
28.05.18
7663
Отправлено: 10.10.25 - 13:54
#9441
Цитата:
Vit:
А Микола лично чёрное море копал...


Виталий, не ведись. Это придумала скорее всего пропаганда, выдуманная история и небылица, чтобы влиять на умы сказочников - миф :lol: :lol: :lol:
Kairat stayer
§ Kairat stayer
28.05.18
7663
Отправлено: 10.10.25 - 14:27
#9442
Цитата:
Vit:
А Микола лично чёрное море копал


Цитата:
Kairat stayer:
Это придумала скорее всего пропаганда, выдуманная история и небылица, чтобы влиять на умы сказочников - миф


К
§ Карачун
23.04.23
1881
Отправлено: 10.10.25 - 15:12
#9443
Цитата:
Kairat stayer:
Это придумала скорее всего пропаганда, выдуманная история и небылица, чтобы влиять на умы сказочников - миф

Ну так повлияло же. Эффективное надо сказать средство для выходцев из "самого лучшего образования". Не, я не спорю что было в мире и ещё хуже образование, но те хотя бы своими делами заняты и не ретранслируют, не обмусоливают такую чушь :lol:
Гога
§ Гога
Краснодар
06.07.18
12260
Отправлено: 10.10.25 - 15:13
#9444
Цитата:
Vit:
А Микола лично чёрное море копал

---А кто Каспийское море копал ?
Y
§ YESNO
22.05.12
1796
Отправлено: 10.10.25 - 15:24
#9445
Цитата:
Карачун:
Эффективное надо сказать средство для выходцев из "самого лучшего образования". Не, я не спорю что было в мире и ещё хуже образование, но те хотя бы своими делами заняты и не ретранслируют, не обмусоливают такую чушь

иногда ум и образование это не совместимые понятия /
Kairat stayer
§ Kairat stayer
28.05.18
7663
Отправлено: 10.10.25 - 15:26
#9446
Отмечают, что Азербайджан и Россия помирились, это хорошо, лучше в мире и согласии жить с соседями.


Kairat stayer
§ Kairat stayer
28.05.18
7663
Отправлено: 10.10.25 - 15:35
#9447
Цитата:
Карачун:
Ну так повлияло же. Эффективное надо сказать средство для выходцев из "самого лучшего образования". Не, я не спорю что было в мире и ещё хуже образование, но те хотя бы своими делами заняты и не ретранслируют, не обмусоливают такую чушь


Тут на мой взгляд больше пропаганда срабатывает, чем образование. Так, я сам патриотизмом был напитан в годы службы в советской армии, искренне считал, что НАТО представляет угрозу стране. Но сейчас ведь другие времена, тем более, на страну обладающим ядерным оружием никто не нападёт, это сдерживающий фактор.
Vit
§ Vit
09.02.12
17002
Отправлено: 10.10.25 - 16:23
#9448
Скажу честно, карачунового приходится два раза перечитывать. Не хрена не понятно че он пишет). 7 высших. Это трудно понять)

