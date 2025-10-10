НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «А если бы я умер?» - Избитый хирург Антон Кистанов прокомментировал финал процесса в суде Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52713
«А если бы я умер?» - Избитый хирург Антон Кистанов прокомментировал финал процесса в суде Костаная
Отправлено: 10.10.25 - 15:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня в суде № 2 Костаная был оглашен приговор Аблайхану Саринжепову, который 17 июля на приеме в областной больнице ударил врача Антона Кистанова так, что тот попал в реанимацию и до сих пор по состоянию здоровья не может выйти на работу.
Читать новость

Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7663
Re: «А если бы я умер?» - Избитый хирург Антон Кистанов...
Отправлено: 10.10.25 - 15:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врач не должен бояться выполнять свою работу, закон должен это гарантировать.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1848
Re: «А если бы я умер?» - Избитый хирург Антон Кистанов...
Отправлено: 10.10.25 - 15:18
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По неосторожности в регистратуре карточка из рук на пол упасть может.
Одним ударом отправить взрослого мужика в нокаут - это не неосторожность.это нападение, нанесение тяжких телесных повреждений. Плюс новые ужесточения по фактам нападения на врачей. Что-то тут нечисто. Мохнатая лапа оказалась. Подавать апелляцию, не раздумывая. Закон снова оказался слишком гуманным.
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1500
Re: «А если бы я умер?» - Избитый хирург Антон Кистанов...
Отправлено: 10.10.25 - 16:23
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так его считай наградили, этого рецидивиста, типа давай дальше продолжай
Профайл
р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
848
Re: «А если бы я умер?» - Избитый хирург Антон Кистанов...
Отправлено: 10.10.25 - 16:46
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а что нет тут фото этого субьекта? Изначально не правильно изменили статью и потом пошло дальше. Ополовинили новую статью, применили срок в СИЗо и на вот тебе свобода. И раньше судам не было ни доверия ни уважения, теперь это все усилилось.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Эл-починно

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS