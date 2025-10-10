Kairat stayer: Это образно (Написанное передает смысл через образы, а не напрямую, используя картину, герой поёт частушку), все персонажи вымышленные, можно: В гостях у дяди Мыркымбая, Мыколы или чередовать
Kairat stayer: Это придумала скорее всего пропаганда, выдуманная история и небылица, чтобы влиять на умы сказочников - миф
Ну так повлияло же. Эффективное надо сказать средство для выходцев из "самого лучшего образования". Не, я не спорю что было в мире и ещё хуже образование, но те хотя бы своими делами заняты и не ретранслируют, не обмусоливают такую чушь
иногда ум и образование это не совместимые понятия /
Тут на мой взгляд больше пропаганда срабатывает, чем образование. Так, я сам патриотизмом был напитан в годы службы в советской армии, искренне считал, что НАТО представляет угрозу стране. Но сейчас ведь другие времена, тем более, на страну обладающим ядерным оружием никто не нападёт, это сдерживающий фактор.
