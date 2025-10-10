НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
На полицейского, выехавшего на служебной машине на встречную полосу, возбудили дело в Костанае
 
 
На полицейского, выехавшего на служебной машине на встречную полосу, возбудили дело в Костанае
Отправлено: 10.10.25 - 11:39
Отправлено: 10.10.25 - 11:39
Инцидент произошел вчера, 9 октября, на ул. Гашека и попал на запись видеорегистратора. На кадрах видно, как патрульная машина нарушает правила дорожного движения: водитель пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу.
Re: На полицейского, выехавшего на служебной машине на встречную...
Отправлено: 10.10.25 - 11:39
Отправлено: 10.10.25 - 11:39
Честно. Думаю им положено нарушать, возможно срочный вызов между смертью и жизнью. Но если бы они вели себя как нормальные люди. То простительно.
А так нету им жалости. 1 из 100 нормальный а остальные такие как тот на лексусе который "строил" своих же пусть и бывших коллег.
На полицейского, выехавшего на служебной машине на встречную полосу, возбудили дело в Костанае
Отправлено: 10.10.25 - 11:47
Отправлено: 10.10.25 - 11:47
А если включена люстра, но звуковых сигналов не подаёт - в таком случае можно им через сплошную пробки объезжать?

На полицейского, выехавшего на служебной машине на встречную полосу, возбудили дело в Костанае
Отправлено: 10.10.25 - 13:21
Отправлено: 10.10.25 - 13:21
Еду на круизе. Музыка красивая. Соблюдаю пдд. Солнышко светит. Травка зелёная. В далеке лошадки бегают, коровки травку жуют.
Рай.)

Останавливают эти) которые себе на лексус собирают мал по малу.

И заявляют у вас привышение.

Ну привышение, ну и ладно. Показывайте? А я вам свою распечатку покажу.

Он какую? Такую я ему говорю.

Ааа. Ладно ехайте) .

П. С есть такая приблуда, я уже говорил. Вот и не мешало бы альфардам поставить что б не хулиганили. Она записывает скорость. Отдых. Сон. И тд.

Re: На полицейского, выехавшего на служебной машине на встречную...
Отправлено: 10.10.25 - 14:56
Отправлено: 10.10.25 - 14:56
не дело, а административное производство...
кликбейт господа
