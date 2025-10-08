НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Похож на билет": казахстанцы обсуждают банкноту в 1000 тенге
 
 
“Похож на билет“: казахстанцы обсуждают банкноту в 1000 тенге
Отправлено: 08.10.25 - 11:40
В соцсетях быстро набрал популярность пост о банкноте номиналом 1000 тенге. Короткий ролик посмотрели около полумиллиона раз. Казахстанцы разделились во мнении: одни сочли купюру интересной и необычной, другие не оценили её дизайн. В Нацбанке пояснили, на что обращать внимание, чтобы отличить настоящую банкноту от подделки.
Re: "Похож на билет": казахстанцы обсуждают банкноту в 1000...
Отправлено: 08.10.25 - 11:40
#1
Цитата:
"Похож на билет в цирк"

"Я только одно понять не могу: зачем? Каждые 3–5 лет они меняют дизайн купюр. Оно нам так сильно надо?"

"Я запуталась уже, как должны выглядеть 1000 тенге. Дизайн денег меняется чаще, чем в моей жизни происходят изменения"



Полностью согласен. Им там заняться совсем нечем видимо?
Re: "Похож на билет": казахстанцы обсуждают банкноту в 1000...
Отправлено: 08.10.25 - 17:17
#2
Не деньга- агитплакат дешевого качества
Re: "Похож на билет": казахстанцы обсуждают банкноту в 1000...
Отправлено: 10.10.25 - 12:07
#3
Цитата:
Михаил:
Не деньга- агитплакат дешевого качества


агитплакат на что? в память о ВОВ?

и еще, может вы где-то видели агитплакат дорогого качества? скиньте, интересно.

купюра делается ограниченным тиражом. к чему нытье?
"Похож на билет": казахстанцы обсуждают банкноту в 1000 тенге
Отправлено: 10.10.25 - 12:33
#4
Ваще пох. Пусть хоть каждый день меняют. Мне главное что евро и бакс был стабилен и полз вверх. Скажите не патриот?
Скажу идите в жопу.)
