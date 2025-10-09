Отправлено: - 18:06

Kairat stayer:

Хотя, как вариант - можно на форуме читать посты других поуехавщих в тридевять земель

Цитата:Не можно, а нужно. Я тут, в отличие от вас, не смешные мемы не втыкаю. Я говорю по факту. Россия - ядерная держава. Всё. Больше ничего не нужно знать, и телевизор можно не смотреть.1. Ядерные державы не проигрывают в одиночку. И не надо смотреть в историю - там таких прецедентов ещё не было. Искать кто прав, кто виноват тоже особого смысла нет, потому что см. Пункт 1. "Победители" не захотят побеждать Россию, потому что после победы жить им будет негде. Они у вас за спиной, втихаря сделают так, чтобы проиграла Украина, но с максимальным уроном для России, потому что см. пункт 1.