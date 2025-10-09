НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
1
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.10.25 - 15:34
#9421
Цитата:
Гога:

Цитата:
меня нет телевизора

У тебя есть мах, вот им и махай
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.10.25 - 18:06
#9422
Цитата:
Kairat stayer:
Хотя, как вариант - можно на форуме читать посты других поуехавщих в тридевять земель

Не можно, а нужно. Я тут, в отличие от вас, не смешные мемы не втыкаю. Я говорю по факту. Россия - ядерная держава. Всё. Больше ничего не нужно знать, и телевизор можно не смотреть.
1. Ядерные державы не проигрывают в одиночку. И не надо смотреть в историю - там таких прецедентов ещё не было. Искать кто прав, кто виноват тоже особого смысла нет, потому что см. Пункт 1. "Победители" не захотят побеждать Россию, потому что после победы жить им будет негде. Они у вас за спиной, втихаря сделают так, чтобы проиграла Украина, но с максимальным уроном для России, потому что см. пункт 1.
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.10.25 - 19:24
#9423
Цитата:
maxsaf:
1. Ядерные державы не проигрывают в одиночку. И не надо смотреть в историю - там таких прецедентов ещё не было. Искать кто прав, кто виноват тоже особого смысла нет, потому что см. Пункт 1. "Победители" не захотят побеждать Россию, потому что после победы жить им будет негде. Они у вас за спиной, втихаря сделают так, чтобы проиграла Украина, но с максимальным уроном для России, потому что см. пункт 1.


Напомните пожалуйста, где сейчас СССР?

А ведь у него было больше ракет, чем у нынешней России и тоже все верили, что непобедимы. Холодную войну он проиграл без единого ядерного выстрела, Афганистан полезли, в последующем санкции и гонка вооружений добили экономику. История, знаете ли, любит опровергать самоуверенных :lol: :lol: :lol:
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.10.25 - 19:38
#9424
Цитата:
maxsaf:
1. Ядерные державы не проигрывают в одиночку. И не надо смотреть в историю - там таких прецедентов ещё не было. Искать кто прав, кто виноват тоже особого смысла нет, потому что см. Пункт 1. "Победители" не захотят побеждать Россию, потому что после победы жить им будет негде. Они у вас за спиной, втихаря сделают так, чтобы проиграла Украина, но с максимальным уроном для России, потому что см. пункт 1.


Один в поле не воин, раньше РФ пугала цивилизованный мир ядерным оружием, сейчас не пугают. США и Запад приняли все меры предосторожности и предупредили о последствиях. В марте 2023 года отмечал, что в случае применения ТЯО (Тактического ядерного оружия) Китай и Индия отвернутся и Запад и США примут меры и.т.д. Процитирую самого себя, пожалуйста:

Kairat stayer: В прошлом году, россияне за применение ТЯО речь вели. Однако, Китай и Индия, не говоря о США сказали, что не нужно этого делать, последствия для первых будут непредсказуемыми. Никто не хочет допускать применения ядерного оружия. Китай, как и ранее против распространения ядерного потенциала. Если применят, тогда ответная реакция непременно будет, не только со стороны Запада и США, отвернутся Китай и ИНдия. Конфронтация России очень дорого обойдется, посмотрим, будем наблюдать. Подлётное время большой роли не играет. Курсируют подводные лодки с боезарядами, кроме того, самолеты ссудного дня перебазировали из США В Европу, да и Финляндия почти в НАТО.

Подробнее здесь:
Гога
Краснодар
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.10.25 - 20:34
#9425
Цитата:
111:
У тебя есть мах, вот им и махай

----Как всегда мимо :lol: :lol: :lol:

---Причем мах и телевизор ??

---*Max (МФА: [ˈmaks], «Макс») — российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями*
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.10.25 - 23:13
#9426
Цитата:
Kairat stayer:
Напомните пожалуйста, где сейчас СССР?

Причем тут это?
Y
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 00:06
#9427
Цитата:
maxsaf:
Причем тут это?

просто у вас карго-культ нужно просто принять это /
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 01:44
#9428
Цитата:
YESNO:
нужно просто принять это

Принять что?
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 09:03
#9429
Друзья, всем желаю, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!

Цитата:
maxsaf:
Причем тут это?


Вообще того что ли?
При том, что на ошибках нужно учиться, а не размахивать ЯО и.т.д. :lol: :lol: :lol:
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 09:08
#9430
Цитата:
YESNO:
просто у вас карго-культ нужно просто принять это /


Прямо в точку, совершенно верно, он зачастую не понимает - сути или причинно-следственных связей, что приводит постоянно к неэффективным и бесцельным действиям, приходится одно и тоже разъяснять, цитировать самого себя, как я говорю "грамотей" короче :lol: :lol: :lol:
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 10:02
#9431
Цитата:
Kairat stayer:
При том, что на ошибках нужно учиться

На каких ошибках? Вы развал СССР считаете ошибкой? Мечтаете исправить ошибку и соединить всех обратно? :lol:
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.10.25 - 10:06
#9432
Цитата:
Kairat stayer:
причинно-следственных связей

Цитата:
Kairat stayer:
цитировать самого себя

Когда вы цитируете самого себя, трудно понять, что причина а что следствие :lol:
В программировании это называется loop, у вас программа зациклилась ))
