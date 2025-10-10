НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Казахстанцы просят сделать 31 декабря выходным днем
Отправлено: 10.10.25 - 09:54
В социальных сетях снова разгорелась дискуссия о том, стоит ли объявить 31 декабря официальным выходным днем. Пользователь сети опубликовал пост и спросил мнение казахстанцев на этот счет. Пост собрал сотни комментариев - и оказалось, что мнения у казахстанцев на этот счет самые разные.
Читать новость

Re: Казахстанцы просят сделать 31 декабря выходным днем
Отправлено: 10.10.25 - 09:54
В прошлом году 31 на 1 я впервые не сидел за праздничным столом в кругу друзей. Причина, друг умер, похоронили осенью. С которым семьями дружили, фестивалили. Рыбылки итд.

15 лет вместе.

И нет желания в этом году праздновать. И потому пофиг уже стало на новый год.

Уверен что такого друга у меня уже не будет. Это был классный мужик. Гитара, рыбалка, шашлык он всем руководил и делал это на высшем уровне. Я был у него дома как у себя.
