≡ "Я прямо говорю, что мне его надо бояться" - По делу избитого врача Антона Кистанова прошли прения сторон в суде в Костанае
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52710
"Я прямо говорю, что мне его надо бояться" - По делу избитого врача Антона Кистанова прошли прения сторон в суде в Костанае
Отправлено: 09.10.25 - 18:19
В суде №2 продолжается рассмотрение дела об избиении хирурга Антона Кистанова. В июле пациент ударил его прямо во время приёма в Костанайской областной больнице. На заседании 9 октября допросили свидетелей и прошли прения сторон. Приговор по делу будет оглашён 10 октября.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1845
Re: "Я прямо говорю, что мне его надо бояться" - По...
Отправлено: 09.10.25 - 18:19
#1
Цитата:
Потерпевший от примирения с подсудимым отказался

Красавчик! Все правильно сделал! По-человечески переживаю за него. Боялся, что сильно смягчат углы (хотя это и произошло).
Но тут вопрос, по статье за нападение на медиков - это не тупо хулиганка..



Цитата:
чистосердечное раскаяние, малолетние дети, незакрытые кредиты.

А вот раньше надо было об этом всем думать. Как кулаки распускать - так не задумывался, а тут сразу детьми прикрываться начал.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29020
Re: "Я прямо говорю, что мне его надо бояться" - По...
Отправлено: 09.10.25 - 18:26
#2
Цитата:
vofkakst:
а тут сразу детьми прикрываться начал.

Возможно детям без него какое-то время пожить - даже лучше будет. Может он и дома их лупит. :-o
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29020
Re: "Я прямо говорю, что мне его надо бояться" - По...
Отправлено: 09.10.25 - 18:32
#3
Цитата:
обращался в регистратуру по поводу того, что долго ждёт врача. 


На таможне сейчас тысячи машин ждут своей очереди в заторе. Если там каждый полезет драться, что там за бардак начнется тогда? И ниче, спокойно все ждут, без драк.
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
847
Re: "Я прямо говорю, что мне его надо бояться" - По...
Отправлено: 09.10.25 - 18:43
#4
что то маловато назначают. Этому херою надо впаять по потолку
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16995
Re: "Я прямо говорю, что мне его надо бояться" - По...
Отправлено: 09.10.25 - 21:23
#5
Цитата:
Я прямо говорю, что мне его надо бояться, - сказал Кистанов. - Прошу наказать максимально строго... Он говорит, что раскаивается, но все равно фактически обвиняет меня в своём преступлении.


Есть такой фильмец 9 рота
Там Пореченков кричит салагам. Ты можешь хоть в штаны обделатся но задачу должен выполнить. И тут не надо его боятся. Понятно что тот опытный зэк-хулиган.
И понятно что врач интеллигентный парень.

Многие проходили через драки. Я тоже получал от отморозков. Не че. Плюнул на них и пошёл дальше. А многие из них уже гнеют в земле сырой. И туда им дорога.
А мы и тут поживём. Солнышку порадуемся
Не вешай нос врач. Голову выше. :lol:
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2312
Re: "Я прямо говорю, что мне его надо бояться" - По...
Отправлено: 09.10.25 - 21:35
#6
Врач Антон Кистанов, держись! Тебя каждый день ждут твои пациенты! А не этот неадекват.
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2312
Re: "Я прямо говорю, что мне его надо бояться" - По...
Отправлено: 09.10.25 - 21:48
#7
Цитата:
НГ:
На процессе состоялись прения сторон. Антон Кистанов пояснил свою позицию по примирению. Он сказал, что отказался от этой мысли после того, как на прошлом заседании услышал из уст подсудимого откровенное вранье в свой адрес - что он якобы оскорблял, унижал пациента. Также он отметил в прениях, что люди на ошибках учатся. Однако с учётом количества судимостей Саринжипова, онуроков не извлёк

Уважаемая редакция!
Вот в этом фрагменте из статьи, понятно про комментарии врача. Но везде есть слово "он".
Только не понятно про "он", где учатся на ошибках, кто учится на ошибках? Врач или подсудимый?
И последнее предложение с Саринжиповым, можно же "он уроков не извлёк" заменить на "подсудимый уроков не извлёк".
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29020
Re: "Я прямо говорю, что мне его надо бояться" - По...
Отправлено: 09.10.25 - 22:45
#8
Интересно, сколько народу не получили должного лечения, или вообще "ушли в мир иной", пока врач на больничном? Всё это надо повесить на подсудимого, а не детей и кредиты.
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1804
Re: "Я прямо говорю, что мне его надо бояться" - По...
Отправлено: 10.10.25 - 09:17
#9
Всего 6 месяцев?? Вы издеваетесь? Вот посмотрите,этот беспредельщик освободится и убьёт этого врача,ну как минимум,подлянку сделает. Вот посмотрите.
