Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52710
Казахстан поднимет вопрос заторов на границе с РФ
Отправлено: 09.10.25 - 16:24
Казахстан намерен поднять вопрос заторов на казахстанско-российской границе на площадках Евразийской экономической комиссии и Межправительственной комиссии по сотрудничеству с Россией. Поводом послужили массовые жалобы водителей и транспортных компаний на сложности пересечения границы, вызванные новыми миграционными правилами РФ.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1845
Re: Казахстан поднимет вопрос заторов на границе с РФ
Отправлено: 09.10.25 - 16:24
Цитата:
А чего торопиться? Давайте уже на следующий год перенесем, тут осталось то))))
вопрос будет рассмотрен 13 октября на заседании ЕЭК, а также 7 ноября
А чего торопиться? Давайте уже на следующий год перенесем, тут осталось то))))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 529
Re: Казахстан поднимет вопрос заторов на границе с РФ
Отправлено: 09.10.25 - 16:25
С Россией лучше дружить, с какой стороны не посмотреть, все замыкается на России, даже гсм из России, продукты питания, мясо, молоко, зерно, металл, газ (Бухара-Урал) промышленные товары
Отправлено: 09.10.25 - 16:39
Цитата:
vofkakst: А чего торопиться? Давайте уже на следующий год перенесем, тут осталось то))))А так и будет. После 7 ноября будет назначена межгосударственная спец - комиссия) на 17 декабря. Потом в январе надо будет предварительно че то подписать. Потом в марте согласовать. Ну и к осени новые правила заработают
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8420
Re: Казахстан поднимет вопрос заторов на границе с РФ
Отправлено: 09.10.25 - 17:49
Цитата:
Как сказал мне один знакомый таможенник, РЕАЛЬНАЯ причина: - это "звоночки", как со стороны России, так и со стороны Китая, казахским властям : "...мол, наведите ПОРЯДОК на своих таможенных постах- КОРРУПЦИЯ там зашкаливает...".
И нынешний бардак на этих постах связан с переделом - на смены СТАРОЙ команде, заходит НОВАЯ команда, не официальная конечно, но РЕАЛЬНАЯ.
Vit:
Как сказал мне один знакомый таможенник, РЕАЛЬНАЯ причина: - это "звоночки", как со стороны России, так и со стороны Китая, казахским властям : "...мол, наведите ПОРЯДОК на своих таможенных постах- КОРРУПЦИЯ там зашкаливает...".
И нынешний бардак на этих постах связан с переделом - на смены СТАРОЙ команде, заходит НОВАЯ команда, не официальная конечно, но РЕАЛЬНАЯ.
Отправлено: 09.10.25 - 20:20
Цитата:
Китай сам торгует не честно. Они в трусы могут ноутбуки прятать и другую дорогую технику. А в документах не указывают. В Европе каждый день одну две машины разворачивают и это в лучшем случаи а иногда конфискуют товар.
Я сам в Литве так встрял. Попал под полный досмотр. Таможня открывает первую же попавшую коробку а там опля. Вместо трусов принтер)
Они давай вторую, третью и десятую открывать а там, оооо. Друг да ты попал
. Я три дня жил прям на таможни. Еле, еле разрулили чтоб без конфиската, а просто на разворот
ACROS:
Китай сам торгует не честно. Они в трусы могут ноутбуки прятать и другую дорогую технику. А в документах не указывают. В Европе каждый день одну две машины разворачивают и это в лучшем случаи а иногда конфискуют товар.
Я сам в Литве так встрял. Попал под полный досмотр. Таможня открывает первую же попавшую коробку а там опля. Вместо трусов принтер)
Они давай вторую, третью и десятую открывать а там, оооо. Друг да ты попал
. Я три дня жил прям на таможни. Еле, еле разрулили чтоб без конфиската, а просто на разворот
Re: Казахстан поднимет вопрос заторов на границе с РФ
Отправлено: 09.10.25 - 20:45
Цитата:
Те кто плотно катается на дальнобое давно, уже есть 90 дней. Без разницы хоть Европа или KZ - RU. Думаю что 90% водителей уже перешагнули этот порог.
Только ваще не понятно как Россия действует.
Типа лотерея?
В каких то регионах сказали фас и они замутили рейд?
Ведь при прохождении границы вам не кто не скажет что Алёша разворачивайся у тебя уже 90 дней. Пропускают же. А потом почему то вылавливают в РФ.
Я же говорю. Россия нас почему то прировняла с нелегальными мигрантами. Или это политический заказ.)
У большинства из них лимит пребывания в РФ уже исчерпан
Те кто плотно катается на дальнобое давно, уже есть 90 дней. Без разницы хоть Европа или KZ - RU. Думаю что 90% водителей уже перешагнули этот порог.
Только ваще не понятно как Россия действует.
Типа лотерея?
В каких то регионах сказали фас и они замутили рейд?
Ведь при прохождении границы вам не кто не скажет что Алёша разворачивайся у тебя уже 90 дней. Пропускают же. А потом почему то вылавливают в РФ.
Я же говорю. Россия нас почему то прировняла с нелегальными мигрантами. Или это политический заказ.)
Отправлено: 09.10.25 - 21:50
Цитата:
ACROS:Поэтому затор. Все официальные лица давно всё знают. Но и физически не реально проверить каждую машину. Где то серый импорт, где не серый. Но в любом случаи Китай крутой четланен. Им пофиг. Они завалили своим товаром всех. Нас. Россию - матушку. Европу - злюку. Они всех нагнули своим стрёмными и дешевыми товарами.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1879
Отправлено: 10.10.25 - 09:00
Цитата:
Может по принципу подобия? Не?
Мы конечно можем дофига считать что нифига себе, да у нас сама лопез поёт, но дельным людям со стороны как-то по... кто там где поёт.
Для примера. Я каждый год пишу заявление на разрешение для въезда в приграничную зону, его дают на год максимум. При этом за год я туда езжу от силы раза 3-4. За все время , примерно 8 лет, этот пропуск реально спросили где-то 3 раза, может 4. А в последние полтора года там вообще на посту пограничников нет. Но я пропуск все-равно получаю. При этом есть пара десятков граждан казахстана которые ездят туда же без пропуска, типа по.... Ну вы что, реально полагаете что россияне ничего не понимают?
нелегалы делают примерно то же самое - с... на правила.
Vit:
Россия нас почему то прировняла с нелегальными мигрантами
Россия нас почему то прировняла с нелегальными мигрантами
Может по принципу подобия? Не?
Мы конечно можем дофига считать что нифига себе, да у нас сама лопез поёт, но дельным людям со стороны как-то по... кто там где поёт.
Для примера. Я каждый год пишу заявление на разрешение для въезда в приграничную зону, его дают на год максимум. При этом за год я туда езжу от силы раза 3-4. За все время , примерно 8 лет, этот пропуск реально спросили где-то 3 раза, может 4. А в последние полтора года там вообще на посту пограничников нет. Но я пропуск все-равно получаю. При этом есть пара десятков граждан казахстана которые ездят туда же без пропуска, типа по.... Ну вы что, реально полагаете что россияне ничего не понимают?
нелегалы делают примерно то же самое - с... на правила.
Re: Казахстан поднимет вопрос заторов на границе с РФ
Отправлено: 10.10.25 - 10:15
Цитата:
Не че я непонял. Какие разрешение в приграничную зону?
В моем случаи не какие разрешения не прокатит. У меня растаможки, затаможки, перетоможки, досмотрешки. Итд. Пукнул, надо воздух затоможить.)
У нас без бумажки, ты не кто. Сразу штраф, дипортация, тюрьма, расстрел и тд)
Карачун:
Не че я непонял. Какие разрешение в приграничную зону?
В моем случаи не какие разрешения не прокатит. У меня растаможки, затаможки, перетоможки, досмотрешки. Итд. Пукнул, надо воздух затоможить.)
У нас без бумажки, ты не кто. Сразу штраф, дипортация, тюрьма, расстрел и тд)
