≡ Медианная зарплата в Казахстане достигла 317 тысяч тенге – Нацстат
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52710
Медианная зарплата в Казахстане достигла 317 тысяч тенге – Нацстат
Отправлено: 10.10.25 - 08:17
По итогам апрельского исследования уровень медианной зарплаты в Казахстане в этом году определён в размере 317 512 тенге, сообщили в Бюро национальной статистики. В прошлом году медианная зарплата в Казахстане составляла 285 677 тенге, на 11% меньше.
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
847
Re: Медианная зарплата в Казахстане достигла 317 тысяч тенге –...
Отправлено: 10.10.25 - 08:17
#1
не зарплаты надо поднимать, а цены снижать. Это мы уже проходили. Было время, когда и цены атомные с многими нулями. И зарплаты тоже такие внушительные с виду. Но умные головы наверху решили сократить нулики. И у многих сгорели сбережения на депозитах, собираемые годами. Сейчас опять идем по той же дороге.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1845
Медианная зарплата в Казахстане достигла 317 тысяч тенге – Нацстат
Отправлено: 10.10.25 - 08:58
#2
Раньше помню на базаре на 5000 можно было полбазара скупить. Сейчас - кило мяса и булка хлеба. Что толку от "большой" цифры дохода, если она непропорциональна расходам? Цены растут абсолютно на все, причем быстрее и выше, чем доходы.
