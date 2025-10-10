Re: Медианная зарплата в Казахстане достигла 317 тысяч тенге –...

Отправлено: - 08:17

не зарплаты надо поднимать, а цены снижать. Это мы уже проходили. Было время, когда и цены атомные с многими нулями. И зарплаты тоже такие внушительные с виду. Но умные головы наверху решили сократить нулики. И у многих сгорели сбережения на депозитах, собираемые годами. Сейчас опять идем по той же дороге.