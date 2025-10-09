НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Казахстан поднимет вопрос заторов на границе с РФ
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52708
Казахстан поднимет вопрос заторов на границе с РФ
Отправлено: 09.10.25 - 16:24
Казахстан намерен поднять вопрос заторов на казахстанско-российской границе на площадках Евразийской экономической комиссии и Межправительственной комиссии по сотрудничеству с Россией. Поводом послужили массовые жалобы водителей и транспортных компаний на сложности пересечения границы, вызванные новыми миграционными правилами РФ.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1844
Re: Казахстан поднимет вопрос заторов на границе с РФ
Отправлено: 09.10.25 - 16:24
#1
Цитата:
вопрос будет рассмотрен 13 октября на заседании ЕЭК, а также 7 ноября

А чего торопиться? Давайте уже на следующий год перенесем, тут осталось то))))
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
529
Re: Казахстан поднимет вопрос заторов на границе с РФ
Отправлено: 09.10.25 - 16:25
#2
С Россией лучше дружить, с какой стороны не посмотреть, все замыкается на России, даже гсм из России, продукты питания, мясо, молоко, зерно, металл, газ (Бухара-Урал) промышленные товары
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16993
Казахстан поднимет вопрос заторов на границе с РФ
Отправлено: 09.10.25 - 16:39
#3
Цитата:
vofkakst: А чего торопиться? Давайте уже на следующий год перенесем, тут осталось то))))
А так и будет. После 7 ноября будет назначена межгосударственная спец - комиссия) на 17 декабря. Потом в январе надо будет предварительно че то подписать. Потом в марте согласовать. Ну и к осени новые правила заработают 8-)
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8420
Re: Казахстан поднимет вопрос заторов на границе с РФ
Отправлено: 09.10.25 - 17:49
#4
Цитата:
Vit:
так и будет


Как сказал мне один знакомый таможенник, РЕАЛЬНАЯ причина: - это "звоночки", как со стороны России, так и со стороны Китая, казахским властям : "...мол, наведите ПОРЯДОК на своих таможенных постах- КОРРУПЦИЯ там зашкаливает...".
И нынешний бардак на этих постах связан с переделом - на смены СТАРОЙ команде, заходит НОВАЯ команда, не официальная конечно, но РЕАЛЬНАЯ.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16993
Казахстан поднимет вопрос заторов на границе с РФ
Отправлено: 09.10.25 - 20:20
#5
Цитата:
ACROS:
как со стороны России, так и со стороны Китая, казахским властям : "...мол, наведите ПОРЯДОК на своих таможенных постах- КОРРУПЦИЯ там зашкаливает...".


Китай сам торгует не честно. Они в трусы могут ноутбуки прятать и другую дорогую технику. А в документах не указывают. В Европе каждый день одну две машины разворачивают и это в лучшем случаи а иногда конфискуют товар.

Я сам в Литве так встрял. Попал под полный досмотр. Таможня открывает первую же попавшую коробку а там опля. Вместо трусов принтер)
Они давай вторую, третью и десятую открывать а там, оооо. Друг да ты попал :lol:
. Я три дня жил прям на таможни. Еле, еле разрулили чтоб без конфиската, а просто на разворот

[Исправлено: Vit, 09.10.2025 - 20:25]
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16993
Re: Казахстан поднимет вопрос заторов на границе с РФ
Отправлено: 09.10.25 - 20:45
#6
Цитата:
У большинства из них лимит пребывания в РФ уже исчерпан

Те кто плотно катается на дальнобое давно, уже есть 90 дней. Без разницы хоть Европа или KZ - RU. Думаю что 90% водителей уже перешагнули этот порог.

Только ваще не понятно как Россия действует.
Типа лотерея?
В каких то регионах сказали фас и они замутили рейд?
Ведь при прохождении границы вам не кто не скажет что Алёша разворачивайся у тебя уже 90 дней. Пропускают же. А потом почему то вылавливают в РФ.

Я же говорю. Россия нас почему то прировняла с нелегальными мигрантами. Или это политический заказ.)
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16993
Казахстан поднимет вопрос заторов на границе с РФ
Отправлено: 09.10.25 - 21:50
#7
Цитата:
ACROS:
Поэтому затор. Все официальные лица давно всё знают. Но и физически не реально проверить каждую машину. Где то серый импорт, где не серый. Но в любом случаи Китай крутой четланен. Им пофиг. Они завалили своим товаром всех. Нас. Россию - матушку. Европу - злюку. Они всех нагнули своим стрёмными и дешевыми товарами. :lol:
