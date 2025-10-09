Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Я прямо говорю, что мне его надо бояться" - По делу избитого врача Антона Кистанова прошли прения сторон в суде в Костанае
"Я прямо говорю, что мне его надо бояться" - По делу избитого врача Антона Кистанова прошли прения сторон в суде в Костанае
"Я прямо говорю, что мне его надо бояться" - По делу избитого врача Антона Кистанова прошли прения сторон в суде в Костанае
Отправлено: 09.10.25 - 18:19
В суде №2 продолжается рассмотрение дела об избиении хирурга Антона Кистанова. В июле пациент ударил его прямо во время приёма в Костанайской областной больнице. На заседании 9 октября допросили свидетелей и прошли прения сторон. Приговор по делу будет оглашён 10 октября.
Re: "Я прямо говорю, что мне его надо бояться" - По...
Отправлено: 09.10.25 - 18:19
Красавчик! Все правильно сделал! По-человечески переживаю за него. Боялся, что сильно смягчат углы (хотя это и произошло).
Но тут вопрос, по статье за нападение на медиков - это не тупо хулиганка..
А вот раньше надо было об этом всем думать. Как кулаки распускать - так не задумывался, а тут сразу детьми прикрываться начал.
Потерпевший от примирения с подсудимым отказался
Потерпевший от примирения с подсудимым отказался
Красавчик! Все правильно сделал! По-человечески переживаю за него. Боялся, что сильно смягчат углы (хотя это и произошло).
Но тут вопрос, по статье за нападение на медиков - это не тупо хулиганка..
чистосердечное раскаяние, малолетние дети, незакрытые кредиты.
А вот раньше надо было об этом всем думать. Как кулаки распускать - так не задумывался, а тут сразу детьми прикрываться начал.
Re: "Я прямо говорю, что мне его надо бояться" - По...
Отправлено: 09.10.25 - 18:26
Возможно детям без него какое-то время пожить - даже лучше будет. Может он и дома их лупит.
vofkakst:
а тут сразу детьми прикрываться начал.
а тут сразу детьми прикрываться начал.
Возможно детям без него какое-то время пожить - даже лучше будет. Может он и дома их лупит.
Re: "Я прямо говорю, что мне его надо бояться" - По...
Отправлено: 09.10.25 - 18:32
На таможне сейчас тысячи машин ждут своей очереди в заторе. Если там каждый полезет драться, что там за бардак начнется тогда? И ниче, спокойно все ждут, без драк.
обращался в регистратуру по поводу того, что долго ждёт врача.
На таможне сейчас тысячи машин ждут своей очереди в заторе. Если там каждый полезет драться, что там за бардак начнется тогда? И ниче, спокойно все ждут, без драк.
Re: "Я прямо говорю, что мне его надо бояться" - По...
Отправлено: 09.10.25 - 18:43
что то маловато назначают. Этому херою надо впаять по потолку
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16993
Re: "Я прямо говорю, что мне его надо бояться" - По...
Отправлено: 09.10.25 - 21:23
Есть такой фильмец 9 рота
Там Пореченков кричит салагам. Ты можешь хоть в штаны обделатся но задачу должен выполнить. И тут не надо его боятся. Понятно что тот опытный зэк-хулиган.
И понятно что врач интеллигентный парень.
Многие проходили через драки. Я тоже получал от отморозков. Не че. Плюнул на них и пошёл дальше. А многие из них уже гнеют в земле сырой. И туда им дорога.
А мы и тут поживём. Солнышку порадуемся
Не вешай нос врач. Голову выше.
Я прямо говорю, что мне его надо бояться, - сказал Кистанов. - Прошу наказать максимально строго... Он говорит, что раскаивается, но все равно фактически обвиняет меня в своём преступлении.
Есть такой фильмец 9 рота
Там Пореченков кричит салагам. Ты можешь хоть в штаны обделатся но задачу должен выполнить. И тут не надо его боятся. Понятно что тот опытный зэк-хулиган.
И понятно что врач интеллигентный парень.
Многие проходили через драки. Я тоже получал от отморозков. Не че. Плюнул на них и пошёл дальше. А многие из них уже гнеют в земле сырой. И туда им дорога.
А мы и тут поживём. Солнышку порадуемся
Не вешай нос врач. Голову выше.
Re: "Я прямо говорю, что мне его надо бояться" - По...
Отправлено: 09.10.25 - 21:35
Врач Антон Кистанов, держись! Тебя каждый день ждут твои пациенты! А не этот неадекват.
Re: "Я прямо говорю, что мне его надо бояться" - По...
Отправлено: 09.10.25 - 21:48
Уважаемая редакция!
Вот в этом фрагменте из статьи, понятно про комментарии врача. Но везде есть слово "он".
Только не понятно про "он", где учатся на ошибках, кто учится на ошибках? Врач или подсудимый?
И последнее предложение с Саринжиповым, можно же "он уроков не извлёк" заменить на "подсудимый уроков не извлёк".
На процессе состоялись прения сторон. Антон Кистанов пояснил свою позицию по примирению. Он сказал, что отказался от этой мысли после того, как на прошлом заседании услышал из уст подсудимого откровенное вранье в свой адрес - что он якобы оскорблял, унижал пациента. Также он отметил в прениях, что люди на ошибках учатся. Однако с учётом количества судимостей Саринжипова, онуроков не извлёк
На процессе состоялись прения сторон. Антон Кистанов пояснил свою позицию по примирению. Он сказал, что отказался от этой мысли после того, как на прошлом заседании услышал из уст подсудимого откровенное вранье в свой адрес - что он якобы оскорблял, унижал пациента. Также он отметил в прениях, что люди на ошибках учатся. Однако с учётом количества судимостей Саринжипова, онуроков не извлёк
Уважаемая редакция!
Вот в этом фрагменте из статьи, понятно про комментарии врача. Но везде есть слово "он".
Только не понятно про "он", где учатся на ошибках, кто учится на ошибках? Врач или подсудимый?
И последнее предложение с Саринжиповым, можно же "он уроков не извлёк" заменить на "подсудимый уроков не извлёк".
Re: "Я прямо говорю, что мне его надо бояться" - По...
Отправлено: 09.10.25 - 22:45
Интересно, сколько народу не получили должного лечения, или вообще "ушли в мир иной", пока врач на больничном? Всё это надо повесить на подсудимого, а не детей и кредиты.
