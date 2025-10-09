Отправлено: - 16:39

vofkakst: А чего торопиться? Давайте уже на следующий год перенесем, тут осталось то))))

Цитата:А так и будет. После 7 ноября будет назначена межгосударственная спец - комиссия) на 17 декабря. Потом в январе надо будет предварительно че то подписать. Потом в марте согласовать. Ну и к осени новые правила заработают