Потерпевший от примирения с подсудимым отказался

чистосердечное раскаяние, малолетние дети, незакрытые кредиты.

Цитата:Красавчик! Все правильно сделал! По-человечески переживаю за него. Боялся, что сильно смягчат углы (хотя это и произошло).Но тут вопрос, по статье за нападение на медиков - это не тупо хулиганка..Цитата:А вот раньше надо было об этом всем думать. Как кулаки распускать - так не задумывался, а тут сразу детьми прикрываться начал.