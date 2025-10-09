НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
≡ Казахстан поднимет вопрос заторов на границе с РФ
 
 
NG.kz
20.12.07
Казахстан поднимет вопрос заторов на границе с РФ
Отправлено: 09.10.25 - 16:24
Казахстан намерен поднять вопрос заторов на казахстанско-российской границе на площадках Евразийской экономической комиссии и Межправительственной комиссии по сотрудничеству с Россией. Поводом послужили массовые жалобы водителей и транспортных компаний на сложности пересечения границы, вызванные новыми миграционными правилами РФ.
vofkakst
22.06.15
Re: Казахстан поднимет вопрос заторов на границе с РФ
Отправлено: 09.10.25 - 16:24
Цитата:
вопрос будет рассмотрен 13 октября на заседании ЕЭК, а также 7 ноября

А чего торопиться? Давайте уже на следующий год перенесем, тут осталось то))))
ОГПУ
02.02.22
Re: Казахстан поднимет вопрос заторов на границе с РФ
Отправлено: 09.10.25 - 16:25
С Россией лучше дружить, с какой стороны не посмотреть, все замыкается на России, даже гсм из России, продукты питания, мясо, молоко, зерно, металл, газ (Бухара-Урал) промышленные товары
Vit
09.02.12
Казахстан поднимет вопрос заторов на границе с РФ
Отправлено: 09.10.25 - 16:39
Цитата:
vofkakst: А чего торопиться? Давайте уже на следующий год перенесем, тут осталось то))))
А так и будет. После 7 ноября будет назначена межгосударственная спец - комиссия) на 17 декабря. Потом в январе надо будет предварительно че то подписать. Потом в марте согласовать. Ну и к осени новые правила заработают 8-)
