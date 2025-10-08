НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4699
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 22:25
#9406
Ну и для лучшего сна, информация к размышлению

В США сожгли дом судьи, которая выступала против Трампа.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29012
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 22:57
#9407
Цитата:
Kairat stayer:
Марик мелькает, сейчас говоря метафорически в берлогу вас загоним

Марик, ну ты чё так подводишь боевых товарищей? :lol:
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1791
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 23:46
#9408
Цитата:
Эл-починно:
Ну и для лучшего сна, информация к размышлению

да дом застрахован и что ? в чем трагедия заключается ? жильцы в поряде /

[Исправлено: YESNO, 09.10.2025 - 00:47]
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7648
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.10.25 - 10:33
#9409
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
YESNO:
да дом застрахован и что ? в чем трагедия заключается ? жильцы в поряде /


Вчера отмечал, что отдельные поуехавщие мыслят штампами пропаганды. Типичный пример того, как телевизор способен победить разум, даже на расстоянии тысяч километров :-o :-o :-o
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1791
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.10.25 - 10:59
#9410
Цитата:
Kairat stayer:
Вчера отмечал, что отдельные поуехавщие мыслят штампами пропаганды.


Цитата:
Пожар после взрыва начался


Цитата:
Причина пожара пока неизвестна, и Управление по обеспечению правопорядка штата заявило, что расследует инцидент. Но поджог пока не исключает


[Исправлено: YESNO, 09.10.2025 - 12:07]
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7648
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.10.25 - 11:03
#9411
Цитата:
Kairat stayer:
Вчера отмечал, что отдельные поуехавщие мыслят штампами пропаганды. Типичный пример того, как телевизор способен победить разум, даже на расстоянии тысяч километров


Правильно говорят: Не место проживания определяет человека, а мышление и разум, можно жить в цивилизованном мире в центре Европы и всё равно оставаться в плену телевизора :lol: :lol: :lol:

Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7648
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.10.25 - 11:09
#9412
Цитата:
YESNO:
Пожар после взрыва начался


Ясно, причина пожара пока не известна, не исключают поджог - как говорится афористично (Кратко, метко и выразительно). Первоначально - якобы дом сожгли судьи, которая выступала против Д.Трампа - взброс же :lol: :lol: :lol:
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1878
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.10.25 - 11:15
#9413
Цитата:
Kairat stayer:
можно жить в цивилизованном мире в центре Европы и всё равно оставаться в плену телевизора

"— Где ты живешь постоянно?

— У меня нет постоянного жилища, — застенчиво ответил арестант, — я путешествую из города в город.

— Это можно выразить короче, одним словом — бродяга"
"Совок" это называется
:lol:
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1791
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.10.25 - 11:18
#9414
Цитата:
Kairat stayer:
Первоначально - якобы дом сожгли судьи, которая выступала против Д.Трампа - взброс же


реципиенты создают эшелоны систем эффективного обмана проникающего в большинство сфер нашего бытия .

они погружают нас в обман , начиная с раннего возраста и всеми силами держат в этой субстанции до окончания нашего жизненного пути .
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7648
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.10.25 - 11:27
#9415
Цитата:
Карачун:
"Совок" это называется


От “Совка” не так просто избавиться, особенно когда живёшь в самом сердце Европы.
Не отпускает “Совок”, держится крепко, видимо - генетически передалось, возможно какая-то поломка в ДНК.
Внешняя свобода есть, а привычки мышления, как видите, остаются :lol: :lol: :lol:
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7648
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.10.25 - 11:32
#9416
Цитата:
YESNO:
реципиенты создают эшелоны систем эффективного обмана проникающего в большинство сфер нашего бытия .

они погружают нас в обман , начиная с раннего возраста и всеми силами держат в этой субстанции до окончания нашего жизненного пути .


Из субстанции обмана следует вовремя выходить, просто включить разум и мышление, это куда эффективнее будет :lol: :lol: :lol:
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1878
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.10.25 - 13:47
#9417
Цитата:
Добринцофф: оказывается,мне гастроэнтеролог сказала,если выбирать между пирожком поджаренном на подсолнечном масле и 100гр водки,то от пирожка вреда больше
Образец того, как рождаются мифы и легенды. :lol: только в начале ещё вместо гастроэнтеролога добавляют просто "врач". Ну да, с точки зрения его профиля он даже может быть прав. Но только с этой точки зрения, если ливер от остального организма отделить. :lol:
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12258
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.10.25 - 14:43
#9418
Цитата:
Kairat stayer:
всё равно оставаться в плену телевизора


---А мне что делать ? У меня нет телевизора
:-x :-o ;-)
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7648
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.10.25 - 15:24
#9419
Цитата:
Гога:
---А мне что делать ? У меня нет телевизора


Любопытно, не знаю что вам делать.

Скептик тоже говорил, что не смотрит телик. Саба, в свою очередь отмечал, что он как-то настроен на волну ваших федеральных каналов. Только могу предположить, видимо у Скептика работает внутренний встроенный приёмник или он ловит сигнал не через экран, а прямо телепатически из космоса :lol: :lol: :lol:
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7648
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.10.25 - 15:27
#9420
Цитата:
Гога:
---А мне что делать ? У меня нет телевизора


Хотя, как вариант - можно на форуме читать посты других поуехавщих в тридевять земель :lol: :lol: :lol:
