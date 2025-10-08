Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4699
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 22:25
Ну и для лучшего сна, информация к размышлению
В США сожгли дом судьи, которая выступала против Трампа.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 29012
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 22:57
Цитата:
Марик, ну ты чё так подводишь боевых товарищей?
Kairat stayer:
Марик мелькает, сейчас говоря метафорически в берлогу вас загоним
Марик мелькает, сейчас говоря метафорически в берлогу вас загоним
Марик, ну ты чё так подводишь боевых товарищей?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 23:46
Цитата:
да дом застрахован и что ? в чем трагедия заключается ? жильцы в поряде /
[Исправлено: YESNO, 09.10.2025 - 00:47]
Эл-починно:
Ну и для лучшего сна, информация к размышлению
Ну и для лучшего сна, информация к размышлению
да дом застрахован и что ? в чем трагедия заключается ? жильцы в поряде /
[Исправлено: YESNO, 09.10.2025 - 00:47]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.10.25 - 10:33
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
Цитата:
Вчера отмечал, что отдельные поуехавщие мыслят штампами пропаганды. Типичный пример того, как телевизор способен победить разум, даже на расстоянии тысяч километров
Цитата:
YESNO:
да дом застрахован и что ? в чем трагедия заключается ? жильцы в поряде /
да дом застрахован и что ? в чем трагедия заключается ? жильцы в поряде /
Вчера отмечал, что отдельные поуехавщие мыслят штампами пропаганды. Типичный пример того, как телевизор способен победить разум, даже на расстоянии тысяч километров
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.10.25 - 10:59
Цитата:
Цитата:
Цитата:
[Исправлено: YESNO, 09.10.2025 - 12:07]
Kairat stayer:
Вчера отмечал, что отдельные поуехавщие мыслят штампами пропаганды.
Вчера отмечал, что отдельные поуехавщие мыслят штампами пропаганды.
Цитата:
Пожар после взрыва начался
Цитата:
Причина пожара пока неизвестна, и Управление по обеспечению правопорядка штата заявило, что расследует инцидент. Но поджог пока не исключает
[Исправлено: YESNO, 09.10.2025 - 12:07]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.10.25 - 11:03
Цитата:
Правильно говорят: Не место проживания определяет человека, а мышление и разум, можно жить в цивилизованном мире в центре Европы и всё равно оставаться в плену телевизора
Kairat stayer:
Вчера отмечал, что отдельные поуехавщие мыслят штампами пропаганды. Типичный пример того, как телевизор способен победить разум, даже на расстоянии тысяч километров
Вчера отмечал, что отдельные поуехавщие мыслят штампами пропаганды. Типичный пример того, как телевизор способен победить разум, даже на расстоянии тысяч километров
Правильно говорят: Не место проживания определяет человека, а мышление и разум, можно жить в цивилизованном мире в центре Европы и всё равно оставаться в плену телевизора
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.10.25 - 11:09
Цитата:
Ясно, причина пожара пока не известна, не исключают поджог - как говорится афористично (Кратко, метко и выразительно). Первоначально - якобы дом сожгли судьи, которая выступала против Д.Трампа - взброс же
YESNO:
Пожар после взрыва начался
Пожар после взрыва начался
Ясно, причина пожара пока не известна, не исключают поджог - как говорится афористично (Кратко, метко и выразительно). Первоначально - якобы дом сожгли судьи, которая выступала против Д.Трампа - взброс же
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1877
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.10.25 - 11:15
Цитата:
"— Где ты живешь постоянно?
— У меня нет постоянного жилища, — застенчиво ответил арестант, — я путешествую из города в город.
— Это можно выразить короче, одним словом — бродяга"
"Совок" это называется
Kairat stayer:
можно жить в цивилизованном мире в центре Европы и всё равно оставаться в плену телевизора
можно жить в цивилизованном мире в центре Европы и всё равно оставаться в плену телевизора
"— Где ты живешь постоянно?
— У меня нет постоянного жилища, — застенчиво ответил арестант, — я путешествую из города в город.
— Это можно выразить короче, одним словом — бродяга"
"Совок" это называется
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.10.25 - 11:18
Цитата:
реципиенты создают эшелоны систем эффективного обмана проникающего в большинство сфер нашего бытия .
они погружают нас в обман , начиная с раннего возраста и всеми силами держат в этой субстанции до окончания нашего жизненного пути .
Kairat stayer:
Первоначально - якобы дом сожгли судьи, которая выступала против Д.Трампа - взброс же
Первоначально - якобы дом сожгли судьи, которая выступала против Д.Трампа - взброс же
реципиенты создают эшелоны систем эффективного обмана проникающего в большинство сфер нашего бытия .
они погружают нас в обман , начиная с раннего возраста и всеми силами держат в этой субстанции до окончания нашего жизненного пути .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.10.25 - 11:27
Цитата:
От “Совка” не так просто избавиться, особенно когда живёшь в самом сердце Европы.
Не отпускает “Совок”, держится крепко, видимо - генетически передалось, возможно какая-то поломка в ДНК.
Внешняя свобода есть, а привычки мышления, как видите, остаются
Карачун:
"Совок" это называется
"Совок" это называется
От “Совка” не так просто избавиться, особенно когда живёшь в самом сердце Европы.
Не отпускает “Совок”, держится крепко, видимо - генетически передалось, возможно какая-то поломка в ДНК.
Внешняя свобода есть, а привычки мышления, как видите, остаются
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.10.25 - 11:32
Цитата:
Из субстанции обмана следует вовремя выходить, просто включить разум и мышление, это куда эффективнее будет
YESNO:
реципиенты создают эшелоны систем эффективного обмана проникающего в большинство сфер нашего бытия .
они погружают нас в обман , начиная с раннего возраста и всеми силами держат в этой субстанции до окончания нашего жизненного пути .
реципиенты создают эшелоны систем эффективного обмана проникающего в большинство сфер нашего бытия .
они погружают нас в обман , начиная с раннего возраста и всеми силами держат в этой субстанции до окончания нашего жизненного пути .
Из субстанции обмана следует вовремя выходить, просто включить разум и мышление, это куда эффективнее будет
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать