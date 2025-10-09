НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Сырье для изготовления собачьих и кошачьих кормов в ближайшее время начнут производить в Костанайской области
 
 
Сырье для изготовления собачьих и кошачьих кормов в ближайшее время начнут производить в Костанайской области
Отправлено: 09.10.25 - 11:26
В Карабалыкском районе подразделение группы компаний «Терра» завершает строительство цеха по переработке отходов, которые образуются при убое крупного рогатого скота. Оборудование уже приобретено. На днях из Турции приезжают специалисты для его монтажа.
Читать новость

юля елиссева
Re: Сырье для изготовления собачьих и кошачьих кормов в...
Отправлено: 09.10.25 - 11:26
а продавать топленый жир просто для жарки нельзя?
