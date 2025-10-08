Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Запрет Toyota Alphard обсуждают в Казахстане
Запрет Toyota Alphard обсуждают в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52705
Запрет Toyota Alphard обсуждают в Казахстане
Отправлено: 08.10.25 - 15:55
С 1 января 2025 года работа в такси на праворульных автомобилях уже запрещена. Но этот запрет остаётся лишь формальностью. После череды смертельных ДТП депутаты заговорили о необходимости полного запрета минивэна Toyota Alphard.
Читать новость
Читать новость
Re: Запрет Toyota Alphard обсуждают в Казахстане
Отправлено: 08.10.25 - 15:55
Запрет нужно не на марку или модель- запрет нужно на прокладку между рулем и сиденьем. А левый- правый руль- тоже ни о чем не говорит- пол-России на леворульных ездит и ничего. Беспредел прежде всего в головах...
Re: Запрет Toyota Alphard обсуждают в Казахстане
Отправлено: 08.10.25 - 15:58
Леворульки вроде как законом запрещены- ввоз и дальнейшая эксплуатация. А посмотрите сколько относительно новых на новых номерах.. Значиццо обход закона есть, и кто-то денюшку в карман от этого складывает.... От этих прокладок тоже нужно избавляться. желательно с расстрелом и конфискацией, чтобы закон был законом..
Re: Запрет Toyota Alphard обсуждают в Казахстане
Отправлено: 08.10.25 - 16:14
Ну надо запрещать не только Альфард,а ещё и Сиену и др армянские конструкторы и праворулы. Да и вообще,правый руль он не для нашего движения! Весь под запрет тоже.
Re: Запрет Toyota Alphard обсуждают в Казахстане
Отправлено: 08.10.25 - 16:16
Цитата:
Ночью слепят всех и сами ничего не видят! А переделать на нормальные фары-акша жалко!
Михаил:
правый руль
правый руль
Ночью слепят всех и сами ничего не видят! А переделать на нормальные фары-акша жалко!
Re: Запрет Toyota Alphard обсуждают в Казахстане
Отправлено: 08.10.25 - 16:23
Цитата:
А как эти альфардисты ведут себя на дороге?! Хоть в городе,хоть на трассе! Неадекваты в 99% случаев! Норм только те,кто для себя ездят на них. А таксёры все свестят и оч опасны!
Михаил:
Запрет нужно
Запрет нужно
А как эти альфардисты ведут себя на дороге?! Хоть в городе,хоть на трассе! Неадекваты в 99% случаев! Норм только те,кто для себя ездят на них. А таксёры все свестят и оч опасны!
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1842
Re: Запрет Toyota Alphard обсуждают в Казахстане
Отправлено: 08.10.25 - 18:38
На примере кОстаная - верните городу нормальный автовокзал, с автобусами, платформами и прочим! Будут вам легальные перевозчики. Кто бы мог подумать, что дурацкая фраза "базар-вокзал" станет реальностью ((
Сами теряете инфраструктуру, потом плачете за засилие нелегалов.
Сами теряете инфраструктуру, потом плачете за засилие нелегалов.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16987
Запрет Toyota Alphard обсуждают в Казахстане
Отправлено: 08.10.25 - 19:12
Машинка так то неплохая. Для семьи огонь. Вместительная да и для путешествий неплохо.
Просто проблема как выше все сказали в отбидых на всё голову водителей. Гонятся за прибылью.
Из за жадности гибнут люди.
[Исправлено: Vit, 08.10.2025 - 19:13]
Просто проблема как выше все сказали в отбидых на всё голову водителей. Гонятся за прибылью.
Из за жадности гибнут люди.
[Исправлено: Vit, 08.10.2025 - 19:13]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 1154
Re: Запрет Toyota Alphard обсуждают в Казахстане
Отправлено: 08.10.25 - 20:27
Эксперт Алексеев прав на все 100%, остается реализовать!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46332
Re: Запрет Toyota Alphard обсуждают в Казахстане
Отправлено: 08.10.25 - 21:22
Цитата:
Кто это, не знаю, но разве только до тебя дошло?
Когда убивали автовокзалы Костаная и Рудного, все тогда говорили об этом, сколько лет то прошло.,
А эти только сегодня наконец то догадались..
Мы уничтожили сферу таких межгородских перевозок... то есть человеку проще пойти вот на этот пятачок, сесть к кому-то в такси и поехать", — заявляет Алексеев.
Кто это, не знаю, но разве только до тебя дошло?
Когда убивали автовокзалы Костаная и Рудного, все тогда говорили об этом, сколько лет то прошло.,
А эти только сегодня наконец то догадались..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 12257
Re: Запрет Toyota Alphard обсуждают в Казахстане
Отправлено: 08.10.25 - 21:54
Цитата:
----С каких это пор леворульки запрещены законом?
Михаил:
Леворульки вроде как законом запрещены- ввоз и дальнейшая эксплуатация.
Леворульки вроде как законом запрещены- ввоз и дальнейшая эксплуатация.
----С каких это пор леворульки запрещены законом?
Re: Запрет Toyota Alphard обсуждают в Казахстане
Отправлено: 09.10.25 - 09:38
Извиняюсь- праворульные, естественно
Re: Запрет Toyota Alphard обсуждают в Казахстане
Отправлено: 09.10.25 - 09:39
Ввоз праворульных машин в Казахстан официально запрещён с 2018 года, а с января 2024 года действует запрет на ввоз праворульных авто в разобранном виде. Причины запрета: Запрет введён для предотвращения обхода законодательства и обеспечения безопасности дорожного движения, поскольку праворульные машины считаются более опасными для водителей и других участников движения в условиях левостороннего движения. Легализация: Возможность легализации праворульных автомобилей, существовавшая ранее, была отменена.
Re: Запрет Toyota Alphard обсуждают в Казахстане
Отправлено: 09.10.25 - 11:03
а вообще- все новое- хорошо забытое старое. Как в советские времена: на 1 год вернуть права- времянки. Основные попаданца в аварии- первогодки без опыта. Если за это время нарушений ноль- получи основные права. И следить за этими перевозчиками не только гайцам, но и транспортникам, если они занимаются пусть нелегальным, но извозом- дать им такое право. Вообще нужно заставлять исполнять законы, а не стричь денешку на трассе по принципу- Саке-Маке мой брат
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать