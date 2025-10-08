Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 21:35
Основные военные действия США после
2017. Сирия - Удары по ИГИЛ.
2017. Ирак - операции против ИГИЛ.Без
2018. Афганистан - Увеличение численности войск при Трампе. Позже — вывод войск в 2021 году
2020. Иран - Убийство генерала Сулеймани (удар по Багдаду)Привело к эскалации напряжённости
2022. Украина - Военная помощь, разведка, поставки оружия.
2023. Сомали - Удары по «Аш-Шабаб» Контртеррористические операции
202. Йемен - Удары по хуситам после атак на корабли. В ответ на угрозу судоходству в Красном море.
Военное присутствие сохраняется в Сирии, Ираке, Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона.
2017. Сирия - Удары по ИГИЛ.
2017. Ирак - операции против ИГИЛ.Без
2018. Афганистан - Увеличение численности войск при Трампе. Позже — вывод войск в 2021 году
2020. Иран - Убийство генерала Сулеймани (удар по Багдаду)Привело к эскалации напряжённости
2022. Украина - Военная помощь, разведка, поставки оружия.
2023. Сомали - Удары по «Аш-Шабаб» Контртеррористические операции
202. Йемен - Удары по хуситам после атак на корабли. В ответ на угрозу судоходству в Красном море.
Военное присутствие сохраняется в Сирии, Ираке, Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 21:43
Цитата:
Мы лично с вами обсуждали данный вопрос, тогда отмечал, что во время первого срока президента США Дональда Трампа (2017–2021 годы) США не начинали новых крупных военных вторжений, с целью смены режимов. Наносились точечные авиаудары и операции спецназа против боевиков ИГИЛ, Аль-Каиды и других группировок в Ливии, Йемене, Сомали, были операции по борьбе с терроризмом, а не вторжения.
Эл-починно:
Я просто надеюсь, что это не заразно, так пред заморским старче преклоняться. Но если речь всё же о нём? То давайте на чистоту - его первый срок был в 2017-ом, второй он только в 2025-ом начал. А с 2017-го они (США) успели много чего натворить.
Я просто надеюсь, что это не заразно, так пред заморским старче преклоняться. Но если речь всё же о нём? То давайте на чистоту - его первый срок был в 2017-ом, второй он только в 2025-ом начал. А с 2017-го они (США) успели много чего натворить.
Мы лично с вами обсуждали данный вопрос, тогда отмечал, что во время первого срока президента США Дональда Трампа (2017–2021 годы) США не начинали новых крупных военных вторжений, с целью смены режимов. Наносились точечные авиаудары и операции спецназа против боевиков ИГИЛ, Аль-Каиды и других группировок в Ливии, Йемене, Сомали, были операции по борьбе с терроризмом, а не вторжения.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 21:47
Цитата:
Генерал Сулеймани организовывал и поддерживал вооружённые шиитские группировки, которые атаковали американские войска в Ираке, подразделение «Аль-Кудс» вооружало и тренировало прокси-группы, в том числе «Хезболлу» и йеменских хуситов, действующих против интересов США и их союзников.
Эл-починно:
2020. Иран - Убийство генерала Сулеймани (удар по Багдаду)Привело к эскалации напряжённости
2020. Иран - Убийство генерала Сулеймани (удар по Багдаду)Привело к эскалации напряжённости
Генерал Сулеймани организовывал и поддерживал вооружённые шиитские группировки, которые атаковали американские войска в Ираке, подразделение «Аль-Кудс» вооружало и тренировало прокси-группы, в том числе «Хезболлу» и йеменских хуситов, действующих против интересов США и их союзников.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 21:49
Цитата:
Стесняюсь спросить, а чего они там вообще делали?
Цитата:
Ну так Россия тем же самым в Украине занимается. Только к сожалению одними точечными ударами не обойтись.
Kairat stayer:
не начинали новых крупных военных вторжений, с целью смены режимов
не начинали новых крупных военных вторжений, с целью смены режимов
Стесняюсь спросить, а чего они там вообще делали?
Цитата:
Kairat stayer:
Наносились точечные авиаудары и операции спецназа против боевиков ИГИЛ, Аль-Каиды и других группировок в Ливии, Йемене, Сомали, были операции по борьбе с терроризмом, а не вторжения.
Наносились точечные авиаудары и операции спецназа против боевиков ИГИЛ, Аль-Каиды и других группировок в Ливии, Йемене, Сомали, были операции по борьбе с терроризмом, а не вторжения.
Ну так Россия тем же самым в Украине занимается. Только к сожалению одними точечными ударами не обойтись.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 21:53
Цитата:
Выше же отметил, осуществляли операции по борьбе с терроризмом, а не вторжения.
Цитата:
Одному "грамотею" выше разъяснял, другой нарисовался
Эл-починно:
Стесняюсь спросить, а чего они там вообще делали?
Стесняюсь спросить, а чего они там вообще делали?
Выше же отметил, осуществляли операции по борьбе с терроризмом, а не вторжения.
Цитата:
Эл-починно:
Ну так Россия тем же самым в Украине занимается. Только к сожалению одними точечными ударами не обойтись.
Ну так Россия тем же самым в Украине занимается. Только к сожалению одними точечными ударами не обойтись.
Одному "грамотею" выше разъяснял, другой нарисовался
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 21:58
Цитата:
Всё ясно с вами - двойные стандарты. Одни защитники демократии- другие агрессоры.
Kairat stayer:
Одному "грамотею" выше разъяснял, другой нарисовался
Одному "грамотею" выше разъяснял, другой нарисовался
Всё ясно с вами - двойные стандарты. Одни защитники демократии- другие агрессоры.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 22:01
Цитата:
Очень забавно наблюдать, как человек, сидя в уютной и цивилизованной Европе (Германий), из колыбели демократии рассуждает о злых США
Эл-починно:
Военное присутствие сохраняется в Сирии, Ираке, Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона.
Военное присутствие сохраняется в Сирии, Ираке, Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона.
Очень забавно наблюдать, как человек, сидя в уютной и цивилизованной Европе (Германий), из колыбели демократии рассуждает о злых США
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 22:04
Цитата:
Так, недавно Максу разъяснял про голосование в ООН, где из более 140 стран признали агрессию более 120 стран. Как вам такое?
Видимо, колыбель демократии действует на некоторых, как люлька на младенца, сильно качает, с соответствующими последствиями
Эл-починно:
Всё ясно с вами - двойные стандарты. Одни защитники демократии- другие агрессоры.
Всё ясно с вами - двойные стандарты. Одни защитники демократии- другие агрессоры.
Так, недавно Максу разъяснял про голосование в ООН, где из более 140 стран признали агрессию более 120 стран. Как вам такое?
Видимо, колыбель демократии действует на некоторых, как люлька на младенца, сильно качает, с соответствующими последствиями
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 22:05
Цитата:
Ну вами приводимые "политологи" в пример, тоже где то мягко сидят или лежат, не думаю, что прямую трансляцию с мест боевых действий ведут...
Kairat stayer:
Очень забавно наблюдать, как человек, сидя в уютной и цивилизованной Европе (Германий), из колыбели демократии рассуждает о злых США
Очень забавно наблюдать, как человек, сидя в уютной и цивилизованной Европе (Германий), из колыбели демократии рассуждает о злых США
Ну вами приводимые "политологи" в пример, тоже где то мягко сидят или лежат, не думаю, что прямую трансляцию с мест боевых действий ведут...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 22:08
Цитата:
У нас свобода слова, а не двойные стандарты, а у вас похоже свобода верить тому, кто громче кричит с экрана зомбоящика
Эл-починно:
Всё ясно с вами - двойные стандарты.
Всё ясно с вами - двойные стандарты.
У нас свобода слова, а не двойные стандарты, а у вас похоже свобода верить тому, кто громче кричит с экрана зомбоящика
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 22:11
Цитата:
Да, не с передовой, но в отличие от ваших героев, с передовыми мыслями и с аргументами
Эл-починно:
Ну вами приводимые "политологи" в пример, тоже где то мягко сидят или лежат, не думаю, что прямую трансляцию с мест боевых действий ведут...
Ну вами приводимые "политологи" в пример, тоже где то мягко сидят или лежат, не думаю, что прямую трансляцию с мест боевых действий ведут...
Да, не с передовой, но в отличие от ваших героев, с передовыми мыслями и с аргументами
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 22:12
Цитата:
Рассмешили, с чистым ватманом в полицию гребут - однако свобода слова!?
Kairat stayer:
У нас свобода слова
У нас свобода слова
Рассмешили, с чистым ватманом в полицию гребут - однако свобода слова!?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 22:13
Цитата:
На остальные территории Украина уже "забила"?
Kairat stayer:
5842 нужно разделить на период времени с ноября 2022 года по август 2025 года
5842 нужно разделить на период времени с ноября 2022 года по август 2025 года
На остальные территории Украина уже "забила"?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 22:13
Ладно, товарищи поуехавщие "грамотеи", мне нужно отдыхать, сильно не переживайте пожалуйста
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 22:16
Цитата:
Согласен, отдыхать нужно хоть иногда от графоманства. Вон, 111 уже тихий, как пенсионер, ёжиков лепит.
Kairat stayer:
Ладно, товарищи поуехавщие "грамотеи", мне нужно отдыхать, сильно не переживайте пожалуйста
Ладно, товарищи поуехавщие "грамотеи", мне нужно отдыхать, сильно не переживайте пожалуйста
Согласен, отдыхать нужно хоть иногда от графоманства. Вон, 111 уже тихий, как пенсионер, ёжиков лепит.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать