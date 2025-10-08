НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4699
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 21:35
#9391
Основные военные действия США после
2017. Сирия - Удары по ИГИЛ.
2017. Ирак - операции против ИГИЛ.Без
2018. Афганистан - Увеличение численности войск при Трампе. Позже — вывод войск в 2021 году
2020. Иран - Убийство генерала Сулеймани (удар по Багдаду)Привело к эскалации напряжённости
2022. Украина - Военная помощь, разведка, поставки оружия.
2023. Сомали - Удары по «Аш-Шабаб» Контртеррористические операции
202. Йемен - Удары по хуситам после атак на корабли. В ответ на угрозу судоходству в Красном море.

Военное присутствие сохраняется в Сирии, Ираке, Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона. 8-)
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7641
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 21:43
#9392
Цитата:
Эл-починно:
Я просто надеюсь, что это не заразно, так пред заморским старче преклоняться. Но если речь всё же о нём? То давайте на чистоту - его первый срок был в 2017-ом, второй он только в 2025-ом начал. А с 2017-го они (США) успели много чего натворить.


Мы лично с вами обсуждали данный вопрос, тогда отмечал, что во время первого срока президента США Дональда Трампа (2017–2021 годы) США не начинали новых крупных военных вторжений, с целью смены режимов. Наносились точечные авиаудары и операции спецназа против боевиков ИГИЛ, Аль-Каиды и других группировок в Ливии, Йемене, Сомали, были операции по борьбе с терроризмом, а не вторжения.
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7641
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 21:47
#9393
Цитата:
Эл-починно:
2020. Иран - Убийство генерала Сулеймани (удар по Багдаду)Привело к эскалации напряжённости


Генерал Сулеймани организовывал и поддерживал вооружённые шиитские группировки, которые атаковали американские войска в Ираке, подразделение «Аль-Кудс» вооружало и тренировало прокси-группы, в том числе «Хезболлу» и йеменских хуситов, действующих против интересов США и их союзников.
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4699
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 21:49
#9394
Цитата:
Kairat stayer:
не начинали новых крупных военных вторжений, с целью смены режимов

Стесняюсь спросить, а чего они там вообще делали?
Цитата:
Kairat stayer:
Наносились точечные авиаудары и операции спецназа против боевиков ИГИЛ, Аль-Каиды и других группировок в Ливии, Йемене, Сомали, были операции по борьбе с терроризмом, а не вторжения.

Ну так Россия тем же самым в Украине занимается. Только к сожалению одними точечными ударами не обойтись.
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7641
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 21:53
#9395
Цитата:
Эл-починно:
Стесняюсь спросить, а чего они там вообще делали?


Выше же отметил, осуществляли операции по борьбе с терроризмом, а не вторжения.

Цитата:
Эл-починно:
Ну так Россия тем же самым в Украине занимается. Только к сожалению одними точечными ударами не обойтись.


Одному "грамотею" выше разъяснял, другой нарисовался :lol: :lol: :lol:
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4699
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 21:58
#9396
Цитата:
Kairat stayer:
Одному "грамотею" выше разъяснял, другой нарисовался

Всё ясно с вами - двойные стандарты. Одни защитники демократии- другие агрессоры. 8-)
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7641
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 22:01
#9397
Цитата:
Эл-починно:
Военное присутствие сохраняется в Сирии, Ираке, Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона.


Очень забавно наблюдать, как человек, сидя в уютной и цивилизованной Европе (Германий), из колыбели демократии рассуждает о злых США :lol: :lol: :lol:
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7641
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 22:04
#9398
Цитата:
Эл-починно:
Всё ясно с вами - двойные стандарты. Одни защитники демократии- другие агрессоры.


Так, недавно Максу разъяснял про голосование в ООН, где из более 140 стран признали агрессию более 120 стран. Как вам такое?

Видимо, колыбель демократии действует на некоторых, как люлька на младенца, сильно качает, с соответствующими последствиями :-P :-P :-P
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4699
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 22:05
#9399
Цитата:
Kairat stayer:
Очень забавно наблюдать, как человек, сидя в уютной и цивилизованной Европе (Германий), из колыбели демократии рассуждает о злых США

Ну вами приводимые "политологи" в пример, тоже где то мягко сидят или лежат, не думаю, что прямую трансляцию с мест боевых действий ведут... :-x
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7641
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 22:08
#9400
Цитата:
Эл-починно:
Всё ясно с вами - двойные стандарты.


У нас свобода слова, а не двойные стандарты, а у вас похоже свобода верить тому, кто громче кричит с экрана зомбоящика :lol: :lol: :lol:
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7641
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 22:11
#9401
Цитата:
Эл-починно:
Ну вами приводимые "политологи" в пример, тоже где то мягко сидят или лежат, не думаю, что прямую трансляцию с мест боевых действий ведут...


Да, не с передовой, но в отличие от ваших героев, с передовыми мыслями и с аргументами :lol: :lol: :lol:
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4699
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 22:12
#9402
Цитата:
Kairat stayer:
У нас свобода слова

Рассмешили, с чистым ватманом в полицию гребут - однако свобода слова!? :lol:
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29012
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 22:13
#9403
Цитата:
Kairat stayer:
5842 нужно разделить на период времени с ноября 2022 года по август 2025 года

На остальные территории Украина уже "забила"? :lol:
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7641
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 22:13
#9404
Ладно, товарищи поуехавщие "грамотеи", мне нужно отдыхать, сильно не переживайте пожалуйста :-P :-P :-P
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29012
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 22:16
#9405
Цитата:
Kairat stayer:
Ладно, товарищи поуехавщие "грамотеи", мне нужно отдыхать, сильно не переживайте пожалуйста

Согласен, отдыхать нужно хоть иногда от графоманства. Вон, 111 уже тихий, как пенсионер, ёжиков лепит. :lol:
