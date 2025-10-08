Отправлено: - 21:43

Эл-починно:

Я просто надеюсь, что это не заразно, так пред заморским старче преклоняться. Но если речь всё же о нём? То давайте на чистоту - его первый срок был в 2017-ом, второй он только в 2025-ом начал. А с 2017-го они (США) успели много чего натворить.

Цитата:Мы лично с вами обсуждали данный вопрос, тогда отмечал, что во время первого срока президента США Дональда Трампа (2017–2021 годы) США не начинали новых крупных военных вторжений, с целью смены режимов. Наносились точечные авиаудары и операции спецназа против боевиков ИГИЛ, Аль-Каиды и других группировок в Ливии, Йемене, Сомали, были операции по борьбе с терроризмом, а не вторжения.