Re: Запрет Toyota Alphard обсуждают в Казахстане

Отправлено: - 15:55

Запрет нужно не на марку или модель- запрет нужно на прокладку между рулем и сиденьем. А левый- правый руль- тоже ни о чем не говорит- пол-России на леворульных ездит и ничего. Беспредел прежде всего в головах...