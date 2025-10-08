Re: Казахстанцы стремительно толстеют. Депутат предложил ввести...

17:54

Можно еще чиновникам зарплату уменьшить, некоторым схуднуть тоже не мешало бы.



По существу да, здоровое питание стоит практически неподъёмно. Вы сделайте продукты доступными, и увидите разницу.

Люди уже продукты в рассрочку берут, а вы все не уйметесь с ростом цен.



Почему в хлебном краю такой дорогой и отвратительный по качеству хлеб? В нем разрыхлителя больше, чем муки!



Молоко может попасть с комками порошка - где это видано? Цены -вверх, качество -неуклонно вниз. А вы только цены задираете.