НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанцы стремительно толстеют. Депутат предложил ввести новый запрет
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52704
Казахстанцы стремительно толстеют. Депутат предложил ввести новый запрет
Отправлено: 08.10.25 - 17:41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Нурсултан Байтилесов заявил о проблеме роста потребления вредных, преимущественно ультраобработанных пищевых продуктов и предложил ввести обязательную маркировку на "вредные" продукты и запретить их продажу в школах.
Читать новость

Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
377
Re: Казахстанцы стремительно толстеют. Депутат предложил ввести...
Отправлено: 08.10.25 - 17:41
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы еще дороже мясо, рыбу , молоко сделайте- народ и будет есть всякую гадость, лишь бы денег на нее хватало, потому как на нормальные продукты- никак!((((( а потом возмущайтесь: откуда болячки у детей, умственная отсталость, диабеты, аллергии. Мы- то что мы едим и пьем. Кормят гадостью- вырастет в дальнейшем больное, ущербное поколение
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1842
Re: Казахстанцы стремительно толстеют. Депутат предложил ввести...
Отправлено: 08.10.25 - 17:54
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно еще чиновникам зарплату уменьшить, некоторым схуднуть тоже не мешало бы.

По существу да, здоровое питание стоит практически неподъёмно. Вы сделайте продукты доступными, и увидите разницу.
Люди уже продукты в рассрочку берут, а вы все не уйметесь с ростом цен.

Почему в хлебном краю такой дорогой и отвратительный по качеству хлеб? В нем разрыхлителя больше, чем муки!

Молоко может попасть с комками порошка - где это видано? Цены -вверх, качество -неуклонно вниз. А вы только цены задираете.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1876
Re: Казахстанцы стремительно толстеют. Депутат предложил ввести...
Отправлено: 08.10.25 - 18:30
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас всё фантастика с эзотерикой в головах!? :lol: нет "полезной" или "вредной" еды. Есть"жрут до... относительно расхода энергии полученной из еды".
В остальном пользователи верно говорят: если у вас вменяемая жратва стоит как крыло от самолёта, то граждане естественно будут жрать всякую дешманскую хрень, причем жрать будут впрок, мало ли, вдруг с такими руководителями и на это д...мо вскоре денег хватать не будет.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16986
Re: Казахстанцы стремительно толстеют. Депутат предложил ввести...
Отправлено: 08.10.25 - 19:05
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кроме этого, мажилисмен предложил стимулировать производителей здоровых продуктов

Каких производителей?)
Производителей макарон?)
А больше не че и не производим.
А всякие колы и разные вредные вкусняшки это всё принадлежит иностранцам 8-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 88, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 87
Зарегистрированные пользователи: Vit

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS