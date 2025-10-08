Отправлено: - 11:56

maxsaf:

А зачем? Помните историю со строительством Вавилонской башни? Языки по приданию должны были разобщить людей. Чем меньше языков - тем проще людям договариваться и объединяться. Согласны с этой простой мыслью?

[Исправлено: Kairat stayer, 08.10.2025]

Друзья, всем желаю хорошего и удачного дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!Цитата:Вы точно "грамотей", не перестаёте удивлять. Предлагаете ограничиваться знанием только одного языка в многонациональных и мультикультурных странах, где сосуществуют и взаимодействуют разные культуры, языки, религии и традиции, также приоритетами являются взаимное уважение, обмен культур, а не просто наличие разных народов?Позвольте процитировать не самого себя, а Анастасию Брюханову (Ниже в видео от 05.10.2025 года): Мир русского языка изменился. Во многих соседних государствах он больше не воспринимается как нейтральный язык. Сейчас это нужно принять. И принять то, что он насильно, привит чужому обществу язык, невозможно. При этом продвигать свой национальный язык для государства более чем нормальная практика. И так делает множество стран. И чтобы в будущем отношение к русскому языку поменять, нужно поменять принципы его продвижения не через давление, а через культуру, экономику, образование, взаимные обмены. Русский язык за границу должен приходить через книги, музыку, кино, а не через политические требования, и не на танках. Очень важно в будущем разорвать связку между языком и имперской риторикой. Пока русские ассоциируются с русским миром и территориальными претензиями, к нему и будут относиться так, как относятся сейчас.