Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого
Отправлено: 05.10.25 - 10:05
Меня всегда удивляли песни на тему «как же они хороши и как плохи мы!», в том числе и на страницах «НГ». Понятно, что каждый из нас никак не может повлиять на глобальные процессы. Но как минимум мы должны понимать их суть. А не петь оды в честь тех, кто нас грабит. Читать новость
maxsaf: Знание казахского никак не способствует интеграции в мировые процессы, в отличие от знания мировых языков.
Не спорю: - доля правды есть в этом, но только лишь ДОЛЯ. Не смешивайте ВСЁ в кучу, и не переводите ТАК как вам ВЫГОДНО: - у него мысль: - знание и изучение казахского нисколько НЕ МЕШАЮТ изучению ДРУГИХ, как вы выразились - МИРОВЫХ языков, кстати и вся политика Токаева, при всех его недостатках, на это и направлена: - ИНТЕГРАЦИЯ казахов, казахского общества, в мировые процессы, в том числе и через изучение МИРОВЫХ языков.
Цитата:
maxsaf: Просто не очень нравится, когда что-то навязывают.
А, вам НИКТО и не навязывает: - что то я не вижу что бы в КАзахстане, русскоязычные массово кинулись изучать казахский язык и власть никоим образом их за не преследует и не наказывает- всё ТОЛЕРАНТНО и ДЕМОКРАТИЧНО.
Цитата:
maxsaf: Встречный вопрос: почему вы не казахам навязывает его изучение, долг на них повесили конституционный
Давайте так: - сперва отвечать на прямой заданный вопрос, а потом к вашим вопросам, а то получается некорректно с вашей стороны - примтивная тактика ведения диспута. - Раз вы задали вопрос: - приведите КОНКРЕТНЫЕ примеры НАВЯЗЫВАНИЯ неказахам НАСИЛЬСТВЕННОГО изучения казахского языка, и ВЕШАНИЯ конституционного долга и случаи наказания за НЕВЫПОЛНЕНИЯ выдуманного вами ДОЛГА и НЕИЗУЧЕНИЯ языка ???
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
Цитата:
maxsaf: Кайрат боится оказаться в изоляции. Знание казахского никак не способствует интеграции в мировые процессы, в отличие от знания мировых языков.
С какой стати мы окажемся в изоляции, выше же отметил, что мы под санкциями не находимся, наоборот интегрируемся с мировым сообществом для обмена знаниями, привлекаем инвесторов с их передовыми технологиями, приобретаем современные безопасные самолёты, медицинское оборудование и.т.д.
Более 8 лет тому назад отмечал, что я за трехъязычие, ничего негативного в этом нет, если подрастающее поколение будет знать язык государства-казахский, межнационального общения-русский и международного общения-английский. В части касающейся государственного языка, в той же хваленной Германии без знания Хох Дойче или в России без знания русского языка на работу не примут. Чтобы не быть голословным, ниже процитирую самого-себя и ссылку укажу, пожалуйста (25.09.2017 г.):
Kairat stayer: Я за трехъязычие, ничего негативного в этом нет, если подрастающее поколение будет знать язык государства-казахский, межнационального общения-русский и международного общения-английский. В части касающейся государственного языка, в той же хваленной Германии без знания Хох Дойче или в России без знания русского языка на работу не примут. Как всегда порожняк гонишь зёма, какая может быть обида с моей стороны, указываешь: аргументов нет, со статьей М. Сытника ознакомился? Да я ранее указал, что он о казахском языке нелестно отзывается (пост за №210), поясню, он же не специалист филолог, да и наверняка когда писал заметку в 2006 году не владел государственным языком и в настоящее время, скорее всего не владеет, как можно озвучивать проблемные вопросы, не зная сути? Казахский язык достаточно культурно-литературно развит, в этом я лично неоднократно убеждался общаясь с жителями Казахстана проживающими на севере, востоке, западе и юге страны, при этом друг-друга прекрасно понимали. Во времена Гёте на территории Германии было порядка 300 отдельных княжеств, там проживали католики, протестанты и лютеране. В конечном результате дошло до того, что в некоторых случаях они не на должном уровне понимали друг друга, тогда интеллигенция тех времен разработала Хох Дойче, с целью создания литературного единого языка, чтобы его все понимали.
Выходит, автор статьи не прав, Рокфеллер то оказывается нормальный мужик, не жадный )) Или это не про него в статье, а про Хефнера?
Вы хоть иногда в суть вникайте, причём тут жадный или не жадный? Рокфеллер считается одним из родоначальников современной системной благотворительности. Университет Рокфеллера (Rockefeller University) Нью-Йорк, основан в 1901 году как Институт медицинских исследований. Из него вышли более 20 лауреатов Нобелевской премии. Он, в своё время финансировал исследования, которые привели к созданию антибиотиков и вакцин, оказывал помощь развивающимся странам в повышении урожайности и многое другое.
Безусловно транснациональные корпорации влияют на политику Apple, Exxon, Google, SpaceX - (Илон Маск действительно стал не просто бизнесменом, а фигурой геополитического масштаба) и другие обладают властью, выше отметил, что со слов экспертов сложные механизмы, реальные процессы глобальной экономики связаны с конкуренцией, интересами рынков, политикой, технологиями, а не с тайным заговором "кучки" - якобы управляющих миром.
Влияет ли Илон Маск на мировую политику?
Конечно влияет, SpaceX создал систему спутникового интернета Starlink, которая работает по всему миру. Tesla производитель электромобилей и аккумуляторов, влияет на мировой рынок нефти и технологий, капитализация компании иногда превышала весь автопром Германии. Neuralink разработка нейроинтерфейсов (вживляемых чипов для связи мозга с компьютером). The Boring Company строит подземные транспортные тоннели, продвигает идею умных городов. X (бывший Twitter) — куплен в 2022 году.
Экономический порядок сложился так, к сожалению, разрыв между богатыми и бедными странами колоссален. Сами же ранее говорили, что в африканских странах дети голодают. США обладают глобальной резервной валютой долларом, другие страны держат свои резервы в долларах, мировая торговля (нефть, газ, металлы, техника) идёт в долларах и.т.д.
Обсуждали ранее, что страны входящие в БРИКС хотели отказаться от доллара, ничего же не получилось. Как говорится, много говорили, громко заявляли, идея звучала красиво, прям как сказочники на форуме говорят, но на практике почти ничего не изменилось. Кто не знает, страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).
Долларом пользуется весь мир, США могут финансировать дефицит за счёт эмиссии (Речь идёт об электронной эмиссии, то есть выпуске новых денег через Федеральную резервную систему), пока так сложилось и в ближайшее время навряд ли что-то изменится
Kairat stayer: Обсуждали ранее, что страны входящие в БРИКС хотели отказаться от доллара, ничего же не получилось. Как говорится, много говорили, громко заявляли, идея звучала красиво, прям как сказочники на форуме говорят, но на практике почти ничего не изменилось
И было бы странно, если бы в одночасье доллар стал не востребован. Это привело бы финансовый мир в хаос. Всё делается постепенно. Капля воды камень точит. И конец главенству доллара, этой обеспеченной только авторитетом СЩА,(фиатной), валюте придёт!
таноми52: И было бы странно, если бы в одночасье доллар стал не востребован. Это привело бы финансовый мир в хаос. Всё делается постепенно. Капля воды камень точит. И конец главенству доллара, этой обеспеченной только авторитетом СЩА,(фиатной), валюте придёт!
Конечно-конечно, помнится Рудненский нострадамус Сайлау, в прошлом году говорил, что доллару скоро кирдык будет.
Уже более полвека сказочники ждут и пророчат скорую "кончину доллара", а он всё живее всех живых.Пока кто-то мечтает, как «капля точит камень», доллар тем временем строит новые фонтаны
И конец главенству доллара, этой обеспеченной только авторитетом СЩА,(фиатной), валюте придёт!
кто иглу кощея сломает ? или как всегда потому что потому . так цифра на пороге . фиатные деньги сгорят в пламени новой мирой войны . а как по вашему на новый уклад перейти Американский ? Американский уклад един .
Kairat stayer: Вы хоть иногда в суть вникайте, причём тут жадный или не жадный? Рокфеллер считается одним из родоначальников современной системной благотворительности. Университет Рокфеллера (Rockefeller University) Нью-Йорк, основан в 1901 году как Институт медицинских исследований. Из него вышли более 20 лауреатов Нобелевской премии. Он, в своё время финансировал исследования, которые привели к созданию антибиотиков и вакцин, оказывал помощь развивающимся странам в повышении урожайности и многое другое.
В качестве ликбеза (всеобуч):
Академическая деятельность университета была запущена в 1901 году под руководством Джона Рокфеллера, который вложил в учебный центр 30% своего состояния и завещал $13 млн. после смерти. Выпускники Рокфеллеровского университета 27 раз становились лауреатами Нобелевской премии в биологии, химии и медицине.
А вот я как сам думаю Современная филантропия, основанная на системном и рациональном распределении капитала, нередко связывается с именем Джона Рокфеллера. Однако подобное утверждение представляется неточным, поскольку оно игнорирует вклад его предшественников, сформировавших саму идеологию «осмысленного богатства». Первым, кто заложил основы современной благотворительности, был американский промышленник Эндрю Карнеги. В своём эссе «Евангелие богатства» (1889) он обосновал моральную обязанность богатых использовать своё состояние во благо общества, инвестируя в образование, культуру и развитие общественных институтов. Эта идея отличалась от традиционной милостыни: Карнеги призывал к целенаправленному и системному подходу к благотворительности. Ещё раньше, в 1860-х годах, Джордж Пибоди основал Peabody Education Fund и Peabody Institute, став тем самым пионером организованной филантропии. Его пример оказал значительное влияние на последующие поколения предпринимателей. Рокфеллер лишь развил уже существующие принципы, создав в 1913 году Rockefeller Foundation, которая институционализировала идеи Карнеги и Пибоди. Следовательно, подлинными родоначальниками современной системной филантропии следует считать именно их, а не Рокфеллера.
