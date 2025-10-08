Правильному произношению, например всегда думал что ложись спать это Ехта, оказывается уйыкта, связкам слов например к слову жинап, нужно в каких то моментах добавлять жатыр, карбыз жинап жатыр, то есть собирает арбуз, ну что то в этом роде Еще не понял если чихнул, почему он говорит саубол, говорит так они там говорят после чихов, желают здоровья, вот это не знал тоже
Друзья, всем желаю хорошего и удачного дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
Цитата:
maxsaf: А зачем? Помните историю со строительством Вавилонской башни? Языки по приданию должны были разобщить людей. Чем меньше языков - тем проще людям договариваться и объединяться. Согласны с этой простой мыслью?
Вы точно "грамотей", не перестаёте удивлять. Предлагаете ограничиваться знанием только одного языка в многонациональных и мультикультурных странах, где сосуществуют и взаимодействуют разные культуры, языки, религии и традиции, также приоритетами являются взаимное уважение, обмен культур, а не просто наличие разных народов?
Позвольте процитировать не самого себя, а Анастасию Брюханову (Ниже в видео): Мир русского языка изменился. Во многих соседних государствах он больше не воспринимается как нейтральный язык. Сейчас это нужно принять. И принять то, что он насильно, привит чужому обществу язык, невозможно. При этом продвигать свой национальный язык для государства более чем нормальная практика. И так делает множество стран. И чтобы в будущем отношение к русскому языку поменять, нужно поменять принципы его продвижения не через давление, а через культуру, экономику, образование, взаимные обмены. Русский язык за границу должен приходить через книги, музыку, кино, а не через политические требования, и не на танках. Очень важно в будущем разорвать связку между языком и имперской риторикой. Пока русские ассоциируются с русским миром и территориальными претензиями, к нему и будут относиться так, как относятся сейчас.
Вы то, со слов - человек не одноязычный, понимаете, что означает слово - diversity.
Diversity (Разнообразие) - когда в обществе, стране сосуществуют разные культуры, языки, традиции, взгляды и этносы
