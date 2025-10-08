НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 10:44
Цитата:
111:
У нас славянин сантехник, русскоговорящий, проблем нет ни с кем.

Все правильно, так и должно быть :-)
Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 10:51
Цитата:
111:
У нас славянин сантехник, русскоговорящий, проблем нет ни с кем.

В данном случае проблемы будут у тех кто не знает русский,а сантехнику вообще пофиг,у хорошего специалиста работа всегда есть.
С
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 11:09
Цитата:
Добринцофф:
у хорошего специалиста

Да,и все фашистские позывы сразу куда-то исчезают :lol:
1
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 11:33
Цитата:
111:

Цитата:
Кстати он нас еще учит

Правильному произношению, например всегда думал что ложись спать это Ехта, оказывается уйыкта, связкам слов например к слову жинап, нужно в каких то моментах добавлять жатыр, карбыз жинап жатыр, то есть собирает арбуз, ну что то в этом роде
Еще не понял если чихнул, почему он говорит саубол, говорит так они там говорят после чихов, желают здоровья, вот это не знал тоже
1
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 11:38
Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
сантехнику вообще пофиг,у хорошего специалиста работа всегда есть.

Тем более этот у нас в подвале живет, все его уважают, еще один жил, год наверно, но того сын в Россию забрал недавно, может придет еще
1
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 11:41
В школе с языком строго, если кто то говорит на русском, подходит кто угодно учитель или охрана и говорит Казакша соуле, говори по казахски
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 11:56
Друзья, всем желаю хорошего и удачного дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
maxsaf:
А зачем? Помните историю со строительством Вавилонской башни? Языки по приданию должны были разобщить людей. Чем меньше языков - тем проще людям договариваться и объединяться. Согласны с этой простой мыслью?


Вы точно "грамотей", не перестаёте удивлять. Предлагаете ограничиваться знанием только одного языка в многонациональных и мультикультурных странах, где сосуществуют и взаимодействуют разные культуры, языки, религии и традиции, также приоритетами являются взаимное уважение, обмен культур, а не просто наличие разных народов?

Позвольте процитировать не самого себя, а Анастасию Брюханову (Ниже в видео): Мир русского языка изменился. Во многих соседних государствах он больше не воспринимается как нейтральный язык. Сейчас это нужно принять. И принять то, что он насильно, привит чужому обществу язык, невозможно. При этом продвигать свой национальный язык для государства более чем нормальная практика. И так делает множество стран. И чтобы в будущем отношение к русскому языку поменять, нужно поменять принципы его продвижения не через давление, а через культуру, экономику, образование, взаимные обмены. Русский язык за границу должен приходить через книги, музыку, кино, а не через политические требования, и не на танках. Очень важно в будущем разорвать связку между языком и имперской риторикой. Пока русские ассоциируются с русским миром и территориальными претензиями, к нему и будут относиться так, как относятся сейчас.


С
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 12:37
Цитата:
Kairat stayer:
ассоциируются с русским миром

А путиноиды этого не понимают,что их царь вообще всё испортил и испоганил.
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 13:24
Цитата:
Сабыр:


Глубинный и ядрёный народ думает, что они идут правильным курсом, пока телевизор побеждает холодильник :lol: :lol: :lol:
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.10.25 - 13:31
Цитата:
maxsaf:
А зачем? Помните историю со строительством Вавилонской башни? Языки по приданию должны были разобщить людей. Чем меньше языков - тем проще людям договариваться и объединяться. Согласны с этой простой мыслью?


Вы то, со слов - человек не одноязычный, понимаете, что означает слово - diversity.

Diversity (Разнообразие) - когда в обществе, стране сосуществуют разные культуры, языки, традиции, взгляды и этносы :lol: :lol: :lol:

