Отправлено: - 21:32

maxsaf:

Спорим об одном и том же по десятому кругу. Изучайте мировые языки, кто вам не даёт. Изучайте свой собственный язык, если хотите, тут тоже проблем нет. Пусть каждый изучает, то что хочет. Простая вроде мысль.

[Исправлено: Нурбанчик, 07.10.2025 - 22:44]

Цитата:Действительно, мысль простая, и довольно демократическая.Хотя сейчас демократия, как нам ее преподносили во второй половине 90-ых, да и последние лет 20 в том числе касаемо отхода от гендерной идентичности, когда в свидетельствах о рождении в некоторых "демократических" странах указазывают типа Родитель 1,2, теряет свое предназначение.Понятно что казахскому языку сложнее развиваться по сравнению с русским, в разрезе научно-технического развития.Я очень благодарен советскому образованию в Казахской ССР, где я учил казахский в объеме разговорной речи. Когда по понедельникам, средам, пятницам и воскресениям иногда смотрел фильмы на казахском языке,с закадровым языком по-русски.Изучение казахского языка по прошествии многих лет, мне помогало в общении например с коренными жителями Якутии, которые в большинстве спрашивали, что моя Родина Казахстан, в меньшем количестве думали что я с Киргизии, так как в том же Якутске имеется киргизская диаспора, и не мало граждан Киргизии работают в такси и в торговле.Да и на работе в редких сейчас поездках в Казахстан и Киргизию, я чувствую себя как рыба в своей воде, хотя начинается складываться впечатление, что возможно уже ошибаюсь.