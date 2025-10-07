НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 621 из 621«1...619620621
Ответить Новый топик
Анатолий
§ Анатолий
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
236
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.10.25 - 20:47
#9301
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Спасибо

Спасибо,это111,это не вам. а то что вы перечислили о неудобствах выше ,напишите как вы обслужите клиента на работе коренной национальности? не хочете учить язык ,можно работать сантехником.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46318
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.10.25 - 21:27
#9302
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Без знания казахского языка вы можете столкнуться с ограничениями при поступлении на некоторые государственные должности и в образовательные учреждения, где казахский язык является основным языком обучения, а также при устройстве на работу в организации, где требуется общение с местным населением или в государственных структурах.

И что?
С 1970го года живу и не знаю казахского и это мне создает какие то проблемы уже 55 лет?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46318
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.10.25 - 21:29
#9303
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
В вузах и других образовательных учреждениях, где основной язык обучения — казахский,

У старшего два красных диплома, сейчас идет на третий красный, еще и в КИ специалистом работает, какие то проблемы?
Кстати его девушка тоже русская как и мы..
Ты высасываешь то, что уже и высосать то невозможно тут по факту
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46318
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.10.25 - 21:31
#9304
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати наш старший работал год при акимате в школе для одаренных, никто его за не знание казахского не дергал, ушел только потому, что студентам там платят всего 150 тысяч, в отличии от КИ, где платят около 300..
Профайл
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2310
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.10.25 - 21:32
#9305
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Спорим об одном и том же по десятому кругу. Изучайте мировые языки, кто вам не даёт. Изучайте свой собственный язык, если хотите, тут тоже проблем нет. Пусть каждый изучает, то что хочет. Простая вроде мысль.

Действительно, мысль простая, и довольно демократическая.
Хотя сейчас демократия, как нам ее преподносили во второй половине 90-ых, да и последние лет 20 в том числе касаемо отхода от гендерной идентичности, когда в свидетельствах о рождении в некоторых "демократических" странах указазывают типа Родитель 1,2, теряет свое предназначение.
Понятно что казахскому языку сложнее развиваться по сравнению с русским, в разрезе научно-технического развития.
Я очень благодарен советскому образованию в Казахской ССР, где я учил казахский в объеме разговорной речи. Когда по понедельникам, средам, пятницам и воскресениям иногда смотрел фильмы на казахском языке,с закадровым языком по-русски.
Изучение казахского языка по прошествии многих лет, мне помогало в общении например с коренными жителями Якутии, которые в большинстве спрашивали, что моя Родина Казахстан, в меньшем количестве думали что я с Киргизии, так как в том же Якутске имеется киргизская диаспора, и не мало граждан Киргизии работают в такси и в торговле.
Да и на работе в редких сейчас поездках в Казахстан и Киргизию, я чувствую себя как рыба в своей воде, хотя начинается складываться впечатление, что возможно уже ошибаюсь.

[Исправлено: Нурбанчик, 07.10.2025 - 22:44]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46318
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.10.25 - 21:35
#9306
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Просто приятно смотреть, когда у тебя подгорает

Что?
Может наоборот?
Тут видно, что ты вообще понятия не имеешь, как в нашей стране живут русские как мы, русскоязычные.
Ты живешь какими то набросками своими, какими то надуманными ценниками, кстати которые даже сегодня тут на русском
Ты сам придумал себе мир и не отходишь от него ни вправо ни в лево, просто тупо топишь, а жизнь у нас совершенно другая
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46318
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.10.25 - 21:52
#9307
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий:

Цитата:
не хочете учить язык ,можно работать сантехником.

Не знаю к кому этот вопрос, но если ко мне, то работа сантехником тут требует бОльшего знания языка, чем например у меня, который сдает квартиру и является мелким ИП, нам его знать необязательно.
А выучить дежурные фразы типа «Бүгін пәтер бос емес», (квартира занята), или «Сізге қашан керек?», (Когда вам надо), думаю выучит и обезьяна в Африке за банан
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28975
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.10.25 - 22:07
#9308
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А выучить дежурные фразы типа «Бүгін пәтер бос емес», (квартира занята), или «Сізге қашан керек?», (Когда вам надо), думаю выучит и обезьяна в Африке за банан

Ты дольше всех отказывался учить. Получил наконец-то свой банан средней величины? :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28975
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.10.25 - 22:09
#9309
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий:
напишите как вы обслужите клиента на работе коренной национальности?

А причем тут национальность? Мы обсуждаем языковой вопрос.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28975
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.10.25 - 22:11
#9310
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий:
не хочете учить язык ,можно работать сантехником


Цитата:
Анатолий:
как вы обслужите клиента на работе коренной национальности?


Как сантехник, говорящий на одном языке, обслужит клиента, говорящего на другом языке? Вы сами поняли, что сказали?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28975
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.10.25 - 22:13
#9311
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Хотя сейчас демократия, как нам ее преподносили во второй половине 90-ых, да и последние лет 20 в том числе касаемо отхода от гендерной идентичности, когда в свидетельствах о рождении в некоторых "демократических" странах указазывают типа Родитель 1,2, теряет свое предназначение.

С этим разобрались, щас все возвращается в норму ;-)
Профайл
Страница 621 из 621«1...619620621
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS