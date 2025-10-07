Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.10.25 - 20:47
Цитата:
Спасибо,это111,это не вам. а то что вы перечислили о неудобствах выше ,напишите как вы обслужите клиента на работе коренной национальности? не хочете учить язык ,можно работать сантехником.
maxsaf:
Отправлено: 07.10.25 - 21:27
Цитата:
Цитата:
И что?
С 1970го года живу и не знаю казахского и это мне создает какие то проблемы уже 55 лет?
maxsaf:
Цитата:
Без знания казахского языка вы можете столкнуться с ограничениями при поступлении на некоторые государственные должности и в образовательные учреждения, где казахский язык является основным языком обучения, а также при устройстве на работу в организации, где требуется общение с местным населением или в государственных структурах.
Отправлено: 07.10.25 - 21:29
Цитата:
Цитата:
У старшего два красных диплома, сейчас идет на третий красный, еще и в КИ специалистом работает, какие то проблемы?
Кстати его девушка тоже русская как и мы..
Ты высасываешь то, что уже и высосать то невозможно тут по факту
maxsaf:
Цитата:
В вузах и других образовательных учреждениях, где основной язык обучения — казахский,
Отправлено: 07.10.25 - 21:31
Кстати наш старший работал год при акимате в школе для одаренных, никто его за не знание казахского не дергал, ушел только потому, что студентам там платят всего 150 тысяч, в отличии от КИ, где платят около 300..
Отправлено: 07.10.25 - 21:32
Цитата:
Действительно, мысль простая, и довольно демократическая.
Хотя сейчас демократия, как нам ее преподносили во второй половине 90-ых, да и последние лет 20 в том числе касаемо отхода от гендерной идентичности, когда в свидетельствах о рождении в некоторых "демократических" странах указазывают типа Родитель 1,2, теряет свое предназначение.
Понятно что казахскому языку сложнее развиваться по сравнению с русским, в разрезе научно-технического развития.
Я очень благодарен советскому образованию в Казахской ССР, где я учил казахский в объеме разговорной речи. Когда по понедельникам, средам, пятницам и воскресениям иногда смотрел фильмы на казахском языке,с закадровым языком по-русски.
Изучение казахского языка по прошествии многих лет, мне помогало в общении например с коренными жителями Якутии, которые в большинстве спрашивали, что моя Родина Казахстан, в меньшем количестве думали что я с Киргизии, так как в том же Якутске имеется киргизская диаспора, и не мало граждан Киргизии работают в такси и в торговле.
Да и на работе в редких сейчас поездках в Казахстан и Киргизию, я чувствую себя как рыба в своей воде, хотя начинается складываться впечатление, что возможно уже ошибаюсь.
[Исправлено: Нурбанчик, 07.10.2025 - 22:44]
maxsaf:
Отправлено: 07.10.25 - 21:35
Цитата:
Цитата:
Что?
Может наоборот?
Тут видно, что ты вообще понятия не имеешь, как в нашей стране живут русские как мы, русскоязычные.
Ты живешь какими то набросками своими, какими то надуманными ценниками, кстати которые даже сегодня тут на русском
Ты сам придумал себе мир и не отходишь от него ни вправо ни в лево, просто тупо топишь, а жизнь у нас совершенно другая
maxsaf:
Цитата:
Просто приятно смотреть, когда у тебя подгорает
Отправлено: 07.10.25 - 21:52
Цитата:
Цитата:
Не знаю к кому этот вопрос, но если ко мне, то работа сантехником тут требует бОльшего знания языка, чем например у меня, который сдает квартиру и является мелким ИП, нам его знать необязательно.
А выучить дежурные фразы типа «Бүгін пәтер бос емес», (квартира занята), или «Сізге қашан керек?», (Когда вам надо), думаю выучит и обезьяна в Африке за банан
Анатолий:
Цитата:
Отправлено: 07.10.25 - 22:07
Цитата:
Ты дольше всех отказывался учить. Получил наконец-то свой банан средней величины?
111:
Отправлено: 07.10.25 - 22:09
Цитата:
А причем тут национальность? Мы обсуждаем языковой вопрос.
Анатолий:
Отправлено: 07.10.25 - 22:11
Цитата:
Цитата:
Как сантехник, говорящий на одном языке, обслужит клиента, говорящего на другом языке? Вы сами поняли, что сказали?
Анатолий:
Отправлено: 07.10.25 - 22:13
Цитата:
С этим разобрались, щас все возвращается в норму
Нурбанчик:
