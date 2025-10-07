НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Как в Камыстинском районе провели День подписчика
07.10.25 - 16:12
К сожалению, с появлением социальных сетей, электронных изданий печатные издания ушли на задний план и читательская аудитория значительно уменьшилась. Надеемся, что все-таки желающих найти новость на страницах СМИ будет достаточно для поддержания подписной кампании.
Читать новость

Как в Камыстинском районе провели День подписчика
07.10.25 - 16:12
#1
Объективно, газета сейчас - самый неоперативный источник информации. Но, есть у любой газеты два неоспоримых плюса! Допустим в телевизор или радиоприёмник не завернёшь селёдку, а планшетом или смартфоном никак не получится подтереться. Газета в таких случаях никогда не подведёт! Вдвойне приятно подтираться, если на газету заставляют подписываться принудительно и на ней крупным планом отпечатаны фэйсы ненавистных тебе политиков.

