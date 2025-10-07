НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Взяла кредит за мужа одноклассницы" - О встрече выпускников ценой сотен тысяч тенге рассказала свидетельница на процессе о деревне заемщиков в суде Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52700
"Взяла кредит за мужа одноклассницы" - О встрече выпускников ценой сотен тысяч тенге рассказала свидетельница на процессе о деревне заемщиков в суде Костанайской области
Отправлено: 07.10.25 - 15:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свидетельница Инеш АЙДОСОВА училась с Ольгой РОМАШКИНОЙ в одном классе. В суде она показала: Ромашкина просила занять ей 1,5 млн тенге, но такой суммы у Айдосовой не было. Тогда подсудимая попросила ее взять кредит.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7772
Re: "Взяла кредит за мужа одноклассницы" - О встрече...
Отправлено: 07.10.25 - 15:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это же очевидно,деньги брались чтобы их не вернуть,никто не собирался возвращать долг. Со всей деревни собирают на похороны, пожар или другой форс-мажор,а тут бизнес проект, расстаможка. Тянут кота за хвост, тут мошенники,правда свои , родные
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS