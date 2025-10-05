Отправлено: - 09:27

maxsaf:

Кайрат боится оказаться в изоляции. Знание казахского никак не способствует интеграции в мировые процессы, в отличие от знания мировых языков.

Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!Цитата:С какой стати мы окажемся в изоляции, выше же отметил, что мы под санкциями не находимся, наоборот интегрируемся с мировым сообществом для обмена знаниями, привлекаем инвесторов с их передовыми технологиями, приобретаем современные безопасные самолёты, медицинское оборудование и.т.д.Более 8 лет тому назад отмечал, что я за трехъязычие, ничего негативного в этом нет, если подрастающее поколение будет знать язык государства-казахский, межнационального общения-русский и международного общения-английский. В части касающейся государственного языка, в той же хваленной Германии без знания Хох Дойче или в России без знания русского языка на работу не примут. Чтобы не быть голословным, ниже процитирую самого-себя и ссылку укажу, пожалуйста (25.09.2017 г.):Kairat stayer: Я за трехъязычие, ничего негативного в этом нет, если подрастающее поколение будет знать язык государства-казахский, межнационального общения-русский и международного общения-английский. В части касающейся государственного языка, в той же хваленной Германии без знания Хох Дойче или в России без знания русского языка на работу не примут. Как всегда порожняк гонишь зёма, какая может быть обида с моей стороны, указываешь: аргументов нет, со статьей М. Сытника ознакомился? Да я ранее указал, что он о казахском языке нелестно отзывается (пост за №210), поясню, он же не специалист филолог, да и наверняка когда писал заметку в 2006 году не владел государственным языком и в настоящее время, скорее всего не владеет, как можно озвучивать проблемные вопросы, не зная сути? Казахский язык достаточно культурно-литературно развит, в этом я лично неоднократно убеждался общаясь с жителями Казахстана проживающими на севере, востоке, западе и юге страны, при этом друг-друга прекрасно понимали. Во времена Гёте на территории Германии было порядка 300 отдельных княжеств, там проживали католики, протестанты и лютеране. В конечном результате дошло до того, что в некоторых случаях они не на должном уровне понимали друг друга, тогда интеллигенция тех времен разработала Хох Дойче, с целью создания литературного единого языка, чтобы его все понимали.Подробнее здесь: