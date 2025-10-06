Отправлено: - 10:52

Vit:

Просто не честно получается. Значит беларусам можно к нам заходить по схеме 90/180 дней, они через нас в Китай гоняют. А мы к ним по схеме 90/360. Это уже не правильная конкуренция. Мы таможенный союз или уже нет?)

Vit:

Они уже тысячи автомобилей загнали в Казахстан под нашей регистрацией

Vit:

Мы таможенный союз или уже нет?)

Сейчас бегло просмотрел правила въезда- выезда в рф, вопрос - в чем проблема визу получить? Ну чтобы про эти 90/180 или 90/360 вообще не думать? Ещё у своих поинтересуюсь как они с этим делом обходятся, тоже фуры в рф гоняют, что странно пока не плакались, только про очереди было, да и то довольно быстро адаптировались.

Знаете, невозможно загнать, как вы говорите, тысячи!!! автомобилей на рынок где ты не конкурентноспособен, разве что в целях благотворительности. Ну значит наши "много мелких", опять же с ваших слов, суммарно предоставляют возможность успешно с ними конкурировать, предоставляя, не знаю, лучшие условия, лучший сервис, бОльшую прозрачность в конце концов.ну не получится зайти на насыщенный рынок.

Таможенный союз, содержит производное от слова "таможня", и в его определении нет составляющей которая бы характеризовала взаимоотношения с непосредственно физическим лицом. Даже если обратиться к сомнительной википедии "таможня" регулирует транспорт и грузы, но не людей. По людям пограничные службы. Будь у нас "пограничный союз" тогда вопрос бы мог иметь место, а так, не фуру с грузом же не пропускают а водителя.