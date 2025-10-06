Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в России. Депутат заявил о важной проблеме
Отправлено: 06.10.25 - 14:06
Казахстанские компании, занимающиеся международными автоперевозками, начали массово попадать под ограничения, установленные в России. Новые визовые правила поставили под угрозу десятки тысяч водителей и транспортных фирм. Читать новость
Vit: Просто не честно получается. Значит беларусам можно к нам заходить по схеме 90/180 дней, они через нас в Китай гоняют. А мы к ним по схеме 90/360. Это уже не правильная конкуренция. Мы таможенный союз или уже нет?)
Сейчас бегло просмотрел правила въезда- выезда в рф, вопрос - в чем проблема визу получить? Ну чтобы про эти 90/180 или 90/360 вообще не думать? Ещё у своих поинтересуюсь как они с этим делом обходятся, тоже фуры в рф гоняют, что странно пока не плакались, только про очереди было, да и то довольно быстро адаптировались. Цитата:
Vit: Они уже тысячи автомобилей загнали в Казахстан под нашей регистрацией
Знаете, невозможно загнать, как вы говорите, тысячи!!! автомобилей на рынок где ты не конкурентноспособен, разве что в целях благотворительности. Ну значит наши "много мелких", опять же с ваших слов, суммарно предоставляют возможность успешно с ними конкурировать, предоставляя, не знаю, лучшие условия, лучший сервис, бОльшую прозрачность в конце концов. ну не получится зайти на насыщенный рынок.Цитата:
Vit: Мы таможенный союз или уже нет?)
Таможенный союз, содержит производное от слова "таможня", и в его определении нет составляющей которая бы характеризовала взаимоотношения с непосредственно физическим лицом. Даже если обратиться к сомнительной википедии "таможня" регулирует транспорт и грузы, но не людей. По людям пограничные службы. Будь у нас "пограничный союз" тогда вопрос бы мог иметь место, а так, не фуру с грузом же не пропускают а водителя.
По визам ваще куча вопросов. Если они существуют то как и на какой срок их давать будут? Туристическая?) Да она на фиг не нужна. Рабочая? Тогда нужен будет российский работодатель с которым нужно договор заключать. Настоящий договор с настоящим работодателем он нам не нужен, работать то будем на Казахстан. Тогда липовый договор нужен будет. Опять криминал)
Vit: Зуб даю у всех ваших уже перевалио за 90 дней
Ну вы так без зубов рискуете остаться Если каждый раз будете давать "зуб". У наших в плане соблюдения законодательства всё "сурово", товары-то для себя возят не кому-то там, им на такой ерунде "погорать" нельзя. Весь бизнис целиком завалится. Цитата:
Vit: Обдурить для них как с добрым утром
ну, не знаю. Два раза как минимум к ним обращались, и оба раза фуры они таки доставляли от места их сборки в германии до рудного. Даже не скрутили по дороге ничего Цитата:
Vit: По визам ваще куча вопросов.
Если угомонить свой нерв, то можно заметить что в рф вообще есть транзитные визы прямо вот отдельно такой вид имеется
Карачун: товары-то для себя возят не кому-то там, им на такой ерунде "погорать" нельзя
Таких мало. Это единичные фирмы. А так если взять обычный круг Астана - Москва. Пример обычный не одбитый как некоторые в тиктоках хвастаются что за сутки могут до летать до Москвы. (таких лишать удостоверений надо) А простой по режиму труда и отдыха. Кос-Москва =3 дня. 1 лень выгрузка 1 день погрузка 3 дня назад. Итого 8 дней. Таких в месяц 2 круга. 16 дней. Получается уже через 5.5 месяцев человеку нельзя в Россию заходить
Vit: До войны с казахстанским паспортом не брали, хоть ты будь богом дорог
Как бы это нормально. С нашим паспортом мы "иностранная" рабочая сила а это дополнительные и документальные и денежные издержки ( ещё большой вопрос о том что считаете "богом дорог" лично вы, и что они, так как понятие сильно не унифицированное). Плюс знаменитая даже на просторах соседних стран (уж казалось бы) коррупция, со всеми вытекающими купленными водительскими удостоверениями, лицензиями "корочками" и так далее. Нафиг бы нужен такой геморрой, который даже проверить нельзя.
Карачун: а это дополнительные и документальные и денежные издержки
Ну сегодня же стали брать, хоть и издержки. Не хватка рук сказалась. Война (Ну война закончится, в потом?) Причём даже им звонить не надо. Они сами стали звонить нам. (откуда номера, я Незнаю) и мне звонили и другим звонили. Некоторые нах послали их . Я так не умею незнакомым. Я сказал подумаю. Он прислали анкету на 4 страницы. На этом мои с ними связь закончилась. Я не хочу к ним. У нас не хуже кормят. А работать на беларуссов это туманная Перспектива. Они Используют и выкинут. Скажут спасибо за работу, вот вам грамота теперь ехай в свои степи)
Может видели ролики в инетах, как водитель останавливается по какать) а ему сразу звонят с конторы. Назовите причину остановки, почему не едите (глонасы). И это не юмор. Это реальные транспортные компании в беларусси и в России. Мои родственик 5 мин постоял в пробке на светофоре и ему начали звонить. Да нах такая работа
И вот эти компании теперь лезут к нам в Казахстан.
Vit: не хочу к ним. У нас не хуже кормят. А работать на беларуссов это туманная
Чего ж тогда переживать что "они тысячи машин загнали", раз не хуже кормят? Загнали и ладно Цитата:
Vit: Скажут спасибо за работу, вот вам грамота теперь ехай в свои степи)
Да ну всем не скажут. Только тем кто не будет устраивать. Цитата:
Vit: а ему сразу звонят с конторы. Назовите причину остановки, почему не едите (глонасы
Нет, не видел. Но в целом, в суровом капитализме везде схожая ситуация, и не только в грузоперевозках. Но в свою очередь могу привести пример: три!!! логиста, на шесть!!!! фур. Спрашиваешь "когда приедет?" (Нужно подготовиться к разгрузке, туда-сюда, или допустим кончается материал, нужно как-то рассчитать работу), в ответ "не знаю". Такое тоже нафиг не надо. Или наоборот "приедет завтра", а он наоборот приехал "сегодня" и ты готов, не готов разгружай.
