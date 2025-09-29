Отправлено: - 08:48

ACROS: Не спорю: - доля правды есть в этом, но только лишь ДОЛЯ. Не смешивайте ВСЁ в кучу, и не переводите ТАК как вам ВЫГОДНО: - у него мысль: - знание и изучение казахского нисколько НЕ МЕШАЮТ изучению ДРУГИХ, как вы выразились - МИРОВЫХ языков, кстати и вся политика Токаева, при всех его недостатках, на это и направлена: - ИНТЕГРАЦИЯ казахов, казахского общества, в мировые процессы, в том числе и через изучение МИРОВЫХ языков.

Цитата:Спорим об одном и том же по десятому кругу. Изучайте мировые языки, кто вам не даёт. Изучайте свой собственный язык, если хотите, тут тоже проблем нет. Пусть каждый изучает, то что хочет. Простая вроде мысль.