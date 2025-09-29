ACROS: Я проконсультироался со своим юристом: - редакционное положение- это фигня-филькина грамота( подзаконный ведомственный акт, не имеющий юридической силы перед Конституцией и Законом) - в случае удаления или какого либо ГРОЗНОГО действия редакции в этом роде и при проявление КУАТОВСКОЙ принципиальности - ЛЕГКО можно наказать редакцию, типа : - "...дискриминация государственного языка и тому подобного..." и раскрутить это дело.
Я же говорю, 111 подставил редакцию, серьезно подставил...
Поскольку основной "контингент" форума "пенсы" считаю необходимым поздравить форумчан, активно участвующих в обсуждениях, дискуссиях, да просто в спорах, и тем зорко всматривающихся в реалии нашей жизни, с Днём пожилых людей!
ACROS: Не спорю: - доля правды есть в этом, но только лишь ДОЛЯ. Не смешивайте ВСЁ в кучу, и не переводите ТАК как вам ВЫГОДНО: - у него мысль: - знание и изучение казахского нисколько НЕ МЕШАЮТ изучению ДРУГИХ, как вы выразились - МИРОВЫХ языков, кстати и вся политика Токаева, при всех его недостатках, на это и направлена: - ИНТЕГРАЦИЯ казахов, казахского общества, в мировые процессы, в том числе и через изучение МИРОВЫХ языков.
Спорим об одном и том же по десятому кругу. Изучайте мировые языки, кто вам не даёт. Изучайте свой собственный язык, если хотите, тут тоже проблем нет. Пусть каждый изучает, то что хочет. Простая вроде мысль.
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать