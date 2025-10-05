Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого
Отправлено: 05.10.25 - 10:05
Меня всегда удивляли песни на тему «как же они хороши и как плохи мы!», в том числе и на страницах «НГ». Понятно, что каждый из нас никак не может повлиять на глобальные процессы. Но как минимум мы должны понимать их суть. А не петь оды в честь тех, кто нас грабит. Читать новость
maxsaf: Знание казахского никак не способствует интеграции в мировые процессы, в отличие от знания мировых языков.
Не спорю: - доля правды есть в этом, но только лишь ДОЛЯ. Не смешивайте ВСЁ в кучу, и не переводите ТАК как вам ВЫГОДНО: - у него мысль: - знание и изучение казахского нисколько НЕ МЕШАЮТ изучению ДРУГИХ, как вы выразились - МИРОВЫХ языков, кстати и вся политика Токаева, при всех его недостатках, на это и направлена: - ИНТЕГРАЦИЯ казахов, казахского общества, в мировые процессы, в том числе и через изучение МИРОВЫХ языков.
Цитата:
maxsaf: Просто не очень нравится, когда что-то навязывают.
А, вам НИКТО и не навязывает: - что то я не вижу что бы в КАзахстане, русскоязычные массово кинулись изучать казахский язык и власть никоим образом их за не преследует и не наказывает- всё ТОЛЕРАНТНО и ДЕМОКРАТИЧНО.
Цитата:
maxsaf: Встречный вопрос: почему вы не казахам навязывает его изучение, долг на них повесили конституционный
Давайте так: - сперва отвечать на прямой заданный вопрос, а потом к вашим вопросам, а то получается некорректно с вашей стороны - примтивная тактика ведения диспута. - Раз вы задали вопрос: - приведите КОНКРЕТНЫЕ примеры НАВЯЗЫВАНИЯ неказахам НАСИЛЬСТВЕННОГО изучения казахского языка, и ВЕШАНИЯ конституционного долга и случаи наказания за НЕВЫПОЛНЕНИЯ выдуманного вами ДОЛГА и НЕИЗУЧЕНИЯ языка ???
Цитата:
maxsaf: Кайрат боится оказаться в изоляции. Знание казахского никак не способствует интеграции в мировые процессы, в отличие от знания мировых языков.
С какой стати мы окажемся в изоляции, выше же отметил, что мы под санкциями не находимся, наоборот интегрируемся с мировым сообществом для обмена знаниями, привлекаем инвесторов с их передовыми технологиями, приобретаем современные безопасные самолёты, медицинское оборудование и.т.д.
Более 8 лет тому назад отмечал, что я за трехъязычие, ничего негативного в этом нет, если подрастающее поколение будет знать язык государства-казахский, межнационального общения-русский и международного общения-английский. В части касающейся государственного языка, в той же хваленной Германии без знания Хох Дойче или в России без знания русского языка на работу не примут. Чтобы не быть голословным, ниже процитирую самого-себя и ссылку укажу, пожалуйста (25.09.2017 г.):
Kairat stayer: Я за трехъязычие, ничего негативного в этом нет, если подрастающее поколение будет знать язык государства-казахский, межнационального общения-русский и международного общения-английский. В части касающейся государственного языка, в той же хваленной Германии без знания Хох Дойче или в России без знания русского языка на работу не примут. Как всегда порожняк гонишь зёма, какая может быть обида с моей стороны, указываешь: аргументов нет, со статьей М. Сытника ознакомился? Да я ранее указал, что он о казахском языке нелестно отзывается (пост за №210), поясню, он же не специалист филолог, да и наверняка когда писал заметку в 2006 году не владел государственным языком и в настоящее время, скорее всего не владеет, как можно озвучивать проблемные вопросы, не зная сути? Казахский язык достаточно культурно-литературно развит, в этом я лично неоднократно убеждался общаясь с жителями Казахстана проживающими на севере, востоке, западе и юге страны, при этом друг-друга прекрасно понимали. Во времена Гёте на территории Германии было порядка 300 отдельных княжеств, там проживали католики, протестанты и лютеране. В конечном результате дошло до того, что в некоторых случаях они не на должном уровне понимали друг друга, тогда интеллигенция тех времен разработала Хох Дойче, с целью создания литературного единого языка, чтобы его все понимали.
