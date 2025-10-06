Отправлено: - 07:20

Во блин только что проехал. С утра алматинец сгорел. На востоке в сторону Китая. С грузом. Голову успел спасти, отцепился вовремя. Но все равно беда. Груз сгорел. Такое часто попадается в дороге. Особенно в горах горят. Трагедия.