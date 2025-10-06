Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в России. Депутат заявил о важной проблеме
Я робот
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52696
Отправлено: 06.10.25 - 14:06
Казахстанские компании, занимающиеся международными автоперевозками, начали массово попадать под ограничения, установленные в России. Новые визовые правила поставили под угрозу десятки тысяч водителей и транспортных фирм.
1
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46312
Re: Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в...
Отправлено: 06.10.25 - 14:06
Уже бы сразу границы поставили бы с колючей проволокой и все
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3871
Отправлено: 06.10.25 - 14:13
давно пора выйти из Таёжного союза.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 7597
Re: Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в...
Отправлено: 06.10.25 - 14:53
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 1152
Re: Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в...
Отправлено: 06.10.25 - 16:07
Правительство РК молчит, требуя к себе внимание от граждан, что она заботится о экономике! Кроме этого депутата нет разве думающих за свою страну депутатов в Парламенте? Соседи творят, что хотят, а наши молчат! Пора уже работать с РФ по-серьезному, по принципу бумеранга, иначе импортозависимая страна станет вассалом в области экономических отношений!
Отправлено: 06.10.25 - 19:32
Обидно что Россия нас в один ряд с нелегальными мигрантам поставила. 90 дней в год это не реальная цифра. Все встрянут.
Лучше уволится чем в паспорте увидеть штамп не вьездной на 5 лет.
Профсоюзов нету в стране а так всем фирмам встать, только тогда в министерстве зашевелятся. Но а пока Россия будет нас лишать работы.
Re: Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в...
Отправлено: 06.10.25 - 19:33
Цитата:
Это не че не меняет. Тогда будут визы. Тоже возня не приятная.
юля елиссева:
давно пора выйти из Таёжного союза.
давно пора выйти из Таёжного союза.
Это не че не меняет. Тогда будут визы. Тоже возня не приятная.
Re: Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в...
Отправлено: 06.10.25 - 19:39
Цитата:
Российские слабые компании, а вот беларуские те да. Те давно все загребли. Всё сметают на своём пути. Они и российские компании давно нагнули.
И у нас очень хорошо развиваются, уже тысячями машины загонят под нашей регистрацией.
Наши власти им с удовольствием в этом помогают
Если ограничения сохранятся, это может привести к дефициту подвижного состава, росту издержек и вытеснению казахстанских компаний российскими и белорусскими конкурентами
Российские слабые компании, а вот беларуские те да. Те давно все загребли. Всё сметают на своём пути. Они и российские компании давно нагнули.
И у нас очень хорошо развиваются, уже тысячями машины загонят под нашей регистрацией.
Наши власти им с удовольствием в этом помогают
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1870
Отправлено: 06.10.25 - 20:02
Цитата:
Это называется конкуренция. Кто нашим не давал развиваться, занимать лидирующие позиции в этой сфере?
Vit:
Российские слабые компании, а вот беларуские те да. Те давно все загребли. Всё сметают на своём пути. Они и российские компании давно нагнули. И у нас очень хорошо развиваются, уже тысячями машины загонят под нашей регистрацией. Наши власти им с удовольствием в этом помогают
Российские слабые компании, а вот беларуские те да. Те давно все загребли. Всё сметают на своём пути. Они и российские компании давно нагнули. И у нас очень хорошо развиваются, уже тысячями машины загонят под нашей регистрацией. Наши власти им с удовольствием в этом помогают
Это называется конкуренция. Кто нашим не давал развиваться, занимать лидирующие позиции в этой сфере?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 130
Re: Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в...
Отправлено: 06.10.25 - 22:01
Путин готовиться к войне к сожалению к большой войне, вот и оберегают себя со всех сторон.
Минтранспорт России и российские службы усилили проверку грузов, увеличили время досмотра транспорта и ввели дополнительные меры проверки документов для того что не повторялись подрывы типа Крымского моста и запуски беспилотников.
Против нас они не чего не имеют но через нас могут действовать.
Минтранспорт России и российские службы усилили проверку грузов, увеличили время досмотра транспорта и ввели дополнительные меры проверки документов для того что не повторялись подрывы типа Крымского моста и запуски беспилотников.
Против нас они не чего не имеют но через нас могут действовать.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1783
Отправлено: 06.10.25 - 22:20
Цитата:
все готовятся не только Путин /
Начальник:
Путин готовиться к войне к сожалению к большой войне, вот и оберегают себя со всех сторон.
Путин готовиться к войне к сожалению к большой войне, вот и оберегают себя со всех сторон.
все готовятся не только Путин /
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1783
Отправлено: 06.10.25 - 22:30
Рынок – это огромное стадо пугливых баранов.
И если все бараны вместе побегут из доллара, над планетой понесется финансовое цунами – и смоет человеческую цивилизацию как мы ее сегодня знаем.
Ужас в том, что мы не сможем эту волну остановить – и начнется она, скорей всего, на нашем собственном Уолл-Стрите…
Как вы думаете, что случится дальше?
– Полная финансовая катастрофа? Коллапс Америки?
– Нет, – сказал Месяц. – Война.
Та самая большая и страшная искупительная война, которая опять зачистит все бухгалтерские книги.
А воевать в ней, как вы, наверно, догадались, снова будете вы.
Причем, скорей всего, сами с собой.
При хорошем исходе у нас будет новый Бреттон-Вудс, а у вас – новый День Победы.
А при плохом…
При плохом исходе в этой войне вместе с бухгалтерскими книгами сгорит весь мир...( Пелевин - Лампа Мафусаила. 2016 г. )
И если все бараны вместе побегут из доллара, над планетой понесется финансовое цунами – и смоет человеческую цивилизацию как мы ее сегодня знаем.
Ужас в том, что мы не сможем эту волну остановить – и начнется она, скорей всего, на нашем собственном Уолл-Стрите…
Как вы думаете, что случится дальше?
– Полная финансовая катастрофа? Коллапс Америки?
– Нет, – сказал Месяц. – Война.
Та самая большая и страшная искупительная война, которая опять зачистит все бухгалтерские книги.
А воевать в ней, как вы, наверно, догадались, снова будете вы.
Причем, скорей всего, сами с собой.
При хорошем исходе у нас будет новый Бреттон-Вудс, а у вас – новый День Победы.
А при плохом…
При плохом исходе в этой войне вместе с бухгалтерскими книгами сгорит весь мир...( Пелевин - Лампа Мафусаила. 2016 г. )
Re: Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в...
Отправлено: 07.10.25 - 06:43
Опять же про 90 дней на календарный год. Я и такие как их называют европейцами. Один круг Китай - Германия в среднем получается от месяца до 1.5 месяца. В зоне РФ и Бел находишься около 15 дней.
Я в Европе 8 раз бываю в году. Тоесть 120дней в зоне РФ.
В 2025 году я уже был 6 раз. У меня уже 90 дней щелкнуло. При этом я уже был месяц в отпуске а до нового года ещё 3 месяца можно работать. Я могу ещё 2раза с гонять в Европу.
И это касается всех. И тех кто на короткой ноге гоняет, Астана - Москва.
В статье правильно депутат сказал десятки тысяч водителей и машин, компаний вылетят за борт. И судя по всему это уже происходит. В группах жалуются что уже есть депортированые на 5 лет.
Я в Европе 8 раз бываю в году. Тоесть 120дней в зоне РФ.
В 2025 году я уже был 6 раз. У меня уже 90 дней щелкнуло. При этом я уже был месяц в отпуске а до нового года ещё 3 месяца можно работать. Я могу ещё 2раза с гонять в Европу.
И это касается всех. И тех кто на короткой ноге гоняет, Астана - Москва.
В статье правильно депутат сказал десятки тысяч водителей и машин, компаний вылетят за борт. И судя по всему это уже происходит. В группах жалуются что уже есть депортированые на 5 лет.
Отправлено: 07.10.25 - 06:57
Цитата:
Мы тоже не в хвосте плетёмся) у нас много, пускай и мелких компаний в казахстане. С новыми автомобилями стоимостью от 100 тыщ евро и выше . Бизнес работает.
Просто не честно получается. Значит беларусам можно к нам заходить по схеме 90/180 дней, они через нас в Китай гоняют. А мы к ним по схеме 90/360.
Это уже не правильная конкуренция.
Мы таможенный союз или уже нет?)
Карачун: Это называется конкуренция. Кто нашим не давал развиваться, занимать лидирующие позиции в этой сфере?
Мы тоже не в хвосте плетёмся) у нас много, пускай и мелких компаний в казахстане. С новыми автомобилями стоимостью от 100 тыщ евро и выше . Бизнес работает.
Просто не честно получается. Значит беларусам можно к нам заходить по схеме 90/180 дней, они через нас в Китай гоняют. А мы к ним по схеме 90/360.
Это уже не правильная конкуренция.
Мы таможенный союз или уже нет?)
Отправлено: 07.10.25 - 07:06
Цитата:
Они нас душат вот таким не честным способом.
Получится мы останемся без работные. И они спокойно будут на нашем рынке хозяйничать. Они уже тысячи автомобилей загнали в Казахстан под нашей регистрацией
Карачун:
Это называется конкуренция
Это называется конкуренция
Они нас душат вот таким не честным способом.
Получится мы останемся без работные. И они спокойно будут на нашем рынке хозяйничать. Они уже тысячи автомобилей загнали в Казахстан под нашей регистрацией
